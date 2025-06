Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Temos, por um lado, uma escassez de oferta de habitação e, por outro lado, um crédito de habitação muito significativo em termos de crescimento”, disse, explicando que a oferta de casas a valores mais baixos foi “bastante afetada”, mas a construção de habitação ‘premium’ cresceu.

Paulo Macedo falava na abertura da sessão ‘Encontros Fora da Caixa”, no Funchal, subordinada ao tema ‘Madeira: Perspetivas do Próximo Ciclo Político e Económico’, na qual confirmou que o banco concedeu sozinho 500 milhões de crédito à habitação no mês passado.

O presidente da comissão executiva da Caixa Geral de Depósitos (CGD) destacou a diminuição das taxas de juro, a subida dos salários acima da inflação e “alguma diminuição” do IRS como fatores que dão “mais algum poder de compra” às pessoas, bem como “mais capacidade de endividamento”.

O responsável alertou, no entanto, para o impacto económico das tarifas propostas pelos Estados Unidos e da alocução de mais investimento para defesa no quadro da Organização do Tratado do Atlântico Norte — NATO.

“Neste momento, a Europa toda está convencida que tem de investir — não é só uma obrigação se vai investir os 5% ou não –, mas está convencida que tem de fazer uma alocação no investimento em defesa sem precedentes”, argumentou, considerando que esta problemática associada ao aumento das tarifas comerciais vai tornar o crescimento mundial mais lento.

Paulo Macedo defendeu, por outro lado, que a Região Autónoma da Madeira reúne os fatores essenciais para prosperar, como estabilidade, segurança, investimento na educação, aposta na economia do mar e no turismo.

Antes da intervenção do presidente da Caixa Geral de Depósito, o chefe do executivo madeirense (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, tinha afirmado que a região autónoma regista um “crescimento continuado” há 48 meses consecutivos e as previsões apontam que o Produto Interno Bruto (PIB) regional vai atingir os 8.000 milhões de euros no final do ano.

“Neste momento, temos o desemprego mais baixo dos últimos 20 anos e estamos a importar mão-de-obra não qualificada, o que não é dramático desde que essa mão-de-obra seja consolidada em condições humanas de trabalho e de alojamento”, sublinhou.

Os ‘Encontros Fora da Caixa’ têm como principais objetivos fomentar o diálogo e a reflexão sobre temas cruciais da atualidade, bem como promover a partilha de conhecimento e experiências entre os participantes, abordando assuntos da economia e inovação à sustentabilidade e cultura, sempre focados em matérias de interesse estratégico para o futuro do país.