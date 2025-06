Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Quando as concentrações de ozono ultrapassam o limiar de informação, de 180 µg/m³ (microgramas de ozono por metro cúbico de ar), é necessário informar o público sobre a situação, mas a ultrapassagem em Oeiras, na estação de monitorização da Quinta do Marquês, de 193 μg/m3, não teve qualquer aviso à população, alerta hoje a associação em comunicado.

Baseando-se em modelos de qualidade do ar e na situação de elevadas concentrações já verificadas no sábado, a Zero considera prováveis que hoje sejam registadas novas ultrapassagens na região Norte litoral e, eventualmente, também na Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os limites de concentração de ozono no ar são estabelecidos por lei em Portugal, variando entre o valor-alvo, definido como 120 µg/m³, o nível que se procura atingir para proteger a saúde humana e o ambiente, o limiar de informação e o limiar de alerta, definidos para níveis de concentração que podem causar efeitos adversos à saúde.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Os efeitos na saúde à exposição de curto prazo a elevadas concentrações de ozono passam por danos nos pulmões e inflamação das vias respiratórias, aumento da tosse e maior probabilidade de ataques de asma, com risco de afetar particularmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.

As precauções para elevadas concentrações passam por permanecer em casa ou noutros locais fechados e não praticar atividade física intensa.

A associação defende, em caso de ocorrência de ultrapassagens, que sejam emitidos avisos por SMS pela Proteção Civil, justificando que as ultrapassagens aos limiares têm um curto período (entre uma hora a algumas horas) e que os avisos têm de ser rápida e eficazmente transmitidos à população através da comunicação social.

Mais importante ainda, reforça, é deixar avisos antecipados à população no caso de forte probabilidade de ocorrência de ultrapassagens, defendendo a Zero em ambos os casos que a transmissão de informação seja complementada pelo envio de avisos por SMS pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para os telemóveis em áreas afetadas.

Lembrando que a população pode consultar no ‘site’ da Agência Portuguesa do Ambiente os níveis de ozono medidos através da rede de monitorização de qualidade do ar, a Zero alerta que no caso das estações de monitorização da qualidade do ar do Alentejo essa informação não está disponível.