Ator, realizador e empreendedor, Joseph Gordon-Levitt defendeu que a revolução tecnológica precisa de ser também uma revolução de propriedade.

“Ser criador digital hoje em dia é como construir a tua casa de sonho em terreno arrendado”, afirmou, num alerta para o poder concentrado nas mãos de poucas plataformas e empresas de tecnologia.

O artista sublinhou que a inteligência artificial generativa é uma ferramenta incrível, mas que a economia por trás dela está profundamente desequilibrada.

“Os modelos de IA são construídos com conteúdo humano, dados e criações feitas por pessoas reais. E, se a criatividade gera lucro, então deve ser compensada”, declarou.

Gordon-Levitt apelou à criação de acordos entre as empresas de IA, os meios de comunicação e os criadores, para garantir que todos são justamente remunerados pelo conteúdo que alimenta os grandes modelos de linguagem.

O ator não poupou críticas ao Silicon Valley, que segundo ele, justifica a exploração do trabalho criativo com o argumento de que é preciso “ser mais rápido do que a China”, em nome da segurança nacional. Acusou ainda o governo norte-americano de impedir os estados de criar leis para regular a IA, classificando essa postura como “contra-produtiva”.

No final, o ator falou dos filhos, a sua principal fonte de inspiração, e do desejo de que cresçam num mundo “onde a criatividade é celebrada e protegida, não explorada”.