Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



O governo britânico quer ainda tornar subsídios e alojamento para requerentes de asilo “discricionários” e pressionar para que os migrantes retornem aos países considerados seguros. Mahmood defende a iniciativa como uma “missão moral” para evitar que a migração ilegal divida comunidades.

As propostas já geram debate político: conservadores querem deportações rápidas e saída da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, enquanto os Liberal-Democratas defendem o direito ao trabalho para os requerentes de asilo. Especialistas alertam que o endurecimento pode gerar incerteza prolongada e dificultar a integração.

Nos últimos 12 meses, mais de 109 mil pessoas solicitaram asilo, com mais de 39 mil chegadas contabilizadas em 2025, incluindo 10.289 por pequenos barcos desde setembro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.