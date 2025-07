Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Foi teatro num sentido diferente, revela o jornal britânico The Guardian sobre o festival que teve lugar no mês passado nesta pequena cidade ucraniana. Aconteceu uma manifestação que envolveu centenas de pessoas em nome dos prisioneiros de guerra ucranianos, dos quais se estima que milhares permaneçam em cativeiro russo.

Algumas mulheres na multidão, seguravam uma bandeira com o rosto do marido, enxugavam as lágrimas. Uma menina de vestido azul de algodão segurava um cartaz: "Seja a voz deles". Outra: "Sem ti, eu não sou nada".

Algumas horas depois, o público reuniu-se para uma produção de 'Romeu e Julieta', encenada numa fábrica abandonada e na cave do teatro, semelhante a uma cripta, assistindo a vidas jovens dilaceradas por um destino maligno.

Segundo a diretora de programação do festival, Iryna Chuzhynova, no discurso na receção de abertura os organizadores perguntaram-se se realizar um festival seria a decisão certa enquanto a Ucrânia luta contra invasores russos. No final disse: "concordamos que arte não é, de facto, entretenimento hoje em dia".

“É verdade que no teatro criamos uma ilusão de uma vida pacífica, mas não é uma vida pacífica”, disse Chuzhynova mais tarde. “Precisamos estar juntos. Quando estamos em luto, precisamos do apoio dos outros. É por isso que temos estas cerimónias, estes rituais do teatro”.

O festival de Shakespeare deste ano é o segundo da cidade, depois dos organizadores decidirem seguir em frente com a edição inaugural de 2024. E, por mais improvável que pareça, Shakespeare está em alta na Ucrânia. Um 'Rei Lear' e dois 'Otelos' estão no repertório dos principais teatros de Kiev. Há também o 'Sonho de uma Noite de Verão' na capital, 'Hamlet', 'Macbeth' e 'Romeu e Julieta'.

Houve comédias de Shakespeare no festival de Ivano-Frankivsk, mas a programação voltou-se mais para a tragédia, com duas produções de 'Rei Lear', além de 'Ricardo III' e 'Macbeth'. "É importante ter um lugar para as lágrimas", disse Chuzhynova.

O festival fica no sudoeste da Ucrânia, a centenas de quilómetros da linha de frente. Mas, no terceiro ano da invasão russa do país, a guerra paira no ar e as ​​ruas de pedestres da pequena cidade estão repletas de mais de 500 memoriais oficiais aos mortos da cidade, com bandeiras em cima dos seus retratos e flores depositadas o que inspira ainda mais o espírito deste festival diferente.