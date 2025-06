O suspeito do assassinato de uma deputada democrata e do seu marido no estado do Minnesota, no norte dos Estados Unidos, irá comparecer em tribunal esta segunda-feira (16), após ter sido capturado numa intensa perseguição de dois dias.

Vance Boelter, de 57 anos, é acusado de ter assassinado a tiro a deputada estadual Melissa Hortman e o seu marido no sábado, na sua casa nos subúrbios de Minneapolis, além de ter ferido gravemente o senador John Hoffman e a sua companheira. Este duplo ataque chocou a classe política em todo o país, num momento de crescente tensão em relação às políticas do presidente republicano Donald Trump. Boelter foi detido na noite de domingo numa zona rural a mais de uma hora a oeste de Minneapolis. “Após uma busca de dois dias e duas noites sem dormir, a polícia prendeu Vance Boelter”, disse o governador de Minnesota, Tim Walz, numa conferência de imprensa. A polícia informou que o suspeito foi preso sem recurso à força, depois da maior operação de busca da história do estado, que incluiu o envio de 20 equipas da SWAT. As autoridades ofereceram uma recompensa de até 50.000 dólares (cerca de 50.000 euros) por informações que levassem à sua captura. Na manhã de sábado, um atirador, que se acredita ser Boelter, dirigiu-se às casas dos legisladores estaduais Hoffman e Hortman. Numa fotografia divulgada pelas autoridades, ele aparece disfarçado com um uniforme policial e o que parece ser uma máscara de látex, tocando a campainha. “As últimas notícias são que o senador Hoffman saiu da sua última cirurgia e está a recuperar bem”, disse Walz. O legislador foi baleado nove vezes e a sua companheira oito vezes, segundo a senadora Amy Klobuchar, que representa Minnesota no Congresso. Boelter enfrenta duas acusações de homicídio qualificado e duas de tentativa de homicídio qualificado, que podem resultar em penas máximas de até 40 anos, segundo documentos judiciais. Está detido numa prisão do condado de Hennepin e deverá comparecer em tribunal esta segunda-feira às 13h30, hora local (15h30 em Brasília). Motivação “política” O suspeito fugiu a pé após um tiroteio com a polícia perto da residência de Hortman, onde deixou um veículo. No interior do carro foi encontrado um caderno com os nomes de outros parlamentares e possíveis alvos. “Estou preocupada com todos os nossos líderes e organizações políticas”, disse a senadora Klobuchar no domingo. “A motivação foi política e havia claramente uma ligação com o aborto devido aos grupos que constavam na lista”, acrescentou. Hortman, de 55 anos, mãe de dois filhos, foi presidente da Câmara dos Representantes de Minnesota e fez do direito ao aborto uma prioridade. “Diferenças políticas” motivam violência O próprio Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato durante um comício de campanha em julho passado. Também a casa do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, foi incendiada este ano. Em 2022, um agressor armado com um martelo atacou o marido da então presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. “Este é um momento no país em que vemos a violência a explodir”, afirmou Walz após a detenção. “Isso não pode ser a norma. Não pode ser assim que lidamos com as nossas diferenças políticas”, acrescentou. Em entrevista à ABC News no domingo, Trump condenou os ataques aos legisladores de Minnesota, mas aproveitou para criticar o governador Walz, que foi candidato democrata a vice-presidente na eleição do ano passado. Questionado sobre os ataques e se pretendia falar com Walz, respondeu: “É terrível. Acho que ele é um governador muito mau, completamente incompetente. Mas podia ligar-lhe, tal como podia ligar a outras pessoas.”