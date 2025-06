“O incêndio foi controlado e apenas alguns pequenos focos de incêndio permanecem a arder dentro do perímetro”, disse um porta-voz do corpo de bombeiros local.

No entanto, mais de 100 bombeiros com 37 veículos permanecem na zona para evitar que as chamas se reacendam, já que a onda de calor que afeta a Grécia e, sobretudo a região da capital, Ática, continua hoje, com as temperaturas a atingirem previsivelmente os 42 graus Celsius.

Além disso, os meteorologistas alertam para ventos fortes na região.

O incêndio deflagrou na quinta-feira, cerca do meio-dia, perto da vila costeira de Thimari, situada a cerca de 35 quilómetros de Atenas, e alastrou rapidamente para leste e sul da capital, obrigando à evacuação de outras quatro cidades.

As chamas atingiram Thimari e outras povoações, deixando pelo menos três casas completamente queimadas e outras 10 parcialmente danificadas, informou hoje o ministro da Crise Climática e Proteção Civil, Yannis Kefaloyannis.

As autoridades resgataram ainda cerca de 40 pessoas presas na zona.

Ainda não há uma estimativa oficial do número de hectares de floresta ardida, embora os relatos da imprensa local indiquem que uma vasta área foi devastada.

O fumo do incêndio atingiu a ilha de Citera, localizada a cerca de 180 quilómetros a sul de Atenas, como se observa em imagens de satélite publicadas pelo Observatório Nacional Grego.

Na passada quarta-feira, outro grande incêndio florestal foi controlado na ilha de Quios, no leste do Mar Egeu, depois de queimar mais de 4.100 hectares de floresta e plantações em três dias.

Nos últimos oito anos, arderam aproximadamente 37% das florestas da região da capital, Ática, de acordo com o Observatório Nacional grego.