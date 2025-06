Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A vontade mútua foi expressa durante uma visita da secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Comunidade Moçambicana no Exterior, Maria Manso, à Huawei, na cidade chinesa de Pequim, lê-se numa nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moçambique.

“Depois de receber uma explicação detalhada sobre as atividades desta empresa, que opera na área da tecnologia de informação, a secretária de Estado e o vice-presidente da Huawei para a África Austral, Tony Li, concordaram em estudar a possibilidade da companhia construir uma unidade fabril em Moçambique, para a produção de telemóveis adequados às necessidades das zonas rurais”, explica.

De acordo com o ministério, a construção da unidade integra o objetivo de “mobilizar o investimento estrangeiro para o país”.

Em 18 de junho, a multinacional chinesa de tecnologia destacou Moçambique como um dos “casos de referência” no processo de digitalização do setor elétrico no continente africano, durante a `Huawei Electric Power Summit 2025´, evento promovido pela Huawei centrado na transformação digital do setor elétrico.

A Huawei revelou, durante o evento, que atualmente colabora com uma empresa moçambicana de energia na implementação de soluções digitais de última geração ”com resultados significativos”.