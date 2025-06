_____



A equipa carioca dispôs de quatro ocasiões claras para inaugurar o marcador no MetLife Stadium, mas o guarda-redes Gregor Kobel foi decisivo ao manter o Dortmund no jogo, que teve uma exibição discreta.

As duas equipas somam um ponto cada no Grupo F, cuja primeira jornada será completada com o encontro entre o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, marcado para esta terça-feira, às 23h00 (hora em Lisboa).