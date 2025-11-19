Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa procura criar oportunidades reais de trabalho num contexto inclusivo e adaptado, promovendo a autonomia e a participação ativa dos colaboradores.

“Na VilacomVida, acreditamos que cada pessoa tem um papel valioso a desempenhar na sociedade. Esta segunda loja for&from representa mais um passo nesse caminho, permitindo que mais pessoas com capacidades especiais encontrem um lugar ativo, digno e valorizado no mercado de trabalho”, afirmam Filipa Pinto Coelho e João Gomes da Silva, fundadores da associação.

O projeto for&from, criado pelo Grupo Inditex, já gerou mais de 900 postos de trabalho inclusivos em Espanha, Itália, México e Portugal, e contribuiu com 9 milhões de euros em lucros económicos para as organizações gestoras. Em Portugal, a primeira loja Zara Home for&from foi inaugurada em 2024 no Freeport Lisboa Fashion Outlet, e recentemente duplicou a sua área de venda para quase 400 m², acompanhando o crescimento da equipa de colaboradores.

O conceito da nova loja do Vila do Conde combina materiais naturais, como carvalho europeu, com uma paleta de cores quentes, criando um ambiente elegante e acolhedor. Os produtos estão organizados com lógica funcional, permitindo que os clientes encontrem facilmente soluções para diferentes espaços da casa.

A VilacomVida é uma IPSS que trabalha para aproximar a sociedade da diferença e criar condições para que jovens com algum tipo de incapacidade, especialmente com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento, possam ter um lugar ativo na comunidade e no mercado de trabalho.

O Grupo Inditex, dono da Zara Home, opera várias marcas de moda e decoração, incluindo Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius e Oysho, e tem vindo a expandir o modelo for&from internacionalmente, reforçando a inclusão social e laboral em diversos países.

