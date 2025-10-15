Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a publicação, o guião final de "The Empire Strikes Back" ("O Império Contra-Ataca") descrevia a personagem como “uma estranha criatura azulada, com pouco mais de sessenta centímetros”, que surge misteriosamente diante de Luke Skywalker no pântano de Dagobah. A descrição coincide com outras versões de 1980, como a novelização do filme, que o retratava como “de pele azul”, e uma adaptação da Marvel Comics, onde Yoda aparece em tons de roxo e com longos cabelos brancos.

Esses detalhes indicam que a decisão de o tornar verde foi tomada muito perto do início das filmagens, já depois de a maior parte do design de cenários e personagens estar fechada.

Nick Maley, designer de efeitos especiais e maquilhagem que trabalhou na trilogia original e é conhecido como “That Yoda Guy”, contou ao The Guardian que, quando se juntou ao projeto em 1979, Yoda já era verde: “Por essa altura, já era verde. Lembro-me de um desenho em que tinha essa cor, e isso foi antes de começarmos a construir o boneco.”

Nick Maley recorda, contudo, que houve um período apressado no verão de 1979 em que o aspeto de Yoda foi finalizado nos Estúdios Elstree, no Reino Unido. “Ficámos cinco meses à espera enquanto decidiam o que seria Yoda e depois deixaram-nos apenas sete semanas para criar a primeira superestrela animatrónica do mundo”, contou.

O artista acredita que a opção pelo verde acabou por ser natural: “O alienígena verde é um clássico na imaginação das pessoas. Nunca questionei isso. Até colocámos pigmentos verdes no látex para não precisarmos de pintar tanto”.

A escolha da cor não tem explicação oficial — a Lucasfilm e a Walt Disney Company não responderam aos pedidos de comentário feitos pelo The Guardian —, mas o mistério reforça a aura enigmática da personagem.

Criado pelo lendário artista britânico Stuart Freeborn, Yoda teria sido inspirado parcialmente no próprio Freeborn e no físico Albert Einstein. Hoje, continua a ser uma das figuras mais icónicas do universo Star Wars, cuja espécie permanece sem nome e cujo planeta natal nunca foi revelado.

