De acordo com o jornal The Sun, os príncipes estão a financiar a compra do imóvel, avaliado em cerca de 16 milhões de libras (18 milhões de euros), com recursos próprios. Também assumem os custos de pequenas obras de renovação, que incluem a remoção de uma janela e a melhoria de uma lareira.

Esta propriedade, o Forest Lodge, é classificada como edifício de Grau II, e teve a sua última grande renovação em 2001, num investimento de 1,5 milhões de libras, e foi então avaliado com uma renda mensal de 15 mil libras.

A mudança não implicará alterações na vida escolar dos filhos do casal, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis, uma vez que a nova residência fica a curta distância da atual. Apesar de Windsor ser a residência principal da família, os príncipes de Gales mantêm também casas em Anmer Hall, Norfolk, e no Apartment 1A do Palácio de Kensington, em Londres.

A notícia surge poucas semanas depois de uma investigação conjunta do programa Dispatches, da Channel 4, e do jornal The Sunday Times ter revelado que o Ducado da Cornualha — herdado por William após a morte da Rainha Isabel II e a subida ao trono do rei Carlos III — estava a arrendar propriedades a organismos públicos por milhões de libras. Perante a polémica, o príncipe anunciou que algumas dessas propriedades passarão a ser cedidas sem rendas a instituições de solidariedade.