Capítulo 1

Novos começos

Há chuva por todo o lado, o que é irónico, considerando que estou de sandálias. Claro que isto diz mais sobre mim do que sobre o tempo. Afinal de contas, estamos em Oxford.

Em minha defesa, as previsões eram de um setembro ameno e soalheiro, mas bastou que as rodas do avião tocassem em solo inglês para que o céu se fechasse. Agora, as gotas de água escorrem pelo vidro do carro numa corrida em que só eu estou interessada. Decido dar-lhes um novo começo e baixo o vidro para o limpar. O ar atinge-me com força. É tudo — menos familiar. Frio e húmido como nunca foi em casa.

Boa.

Isso significa que estou longe.

Suspiro e enrolo o fio dos fones à volta do dedo enquanto a Taylor Swift canta sobre a coragem de fugir. As palavras são só mais um lembrete de que havia uma razão para estar aqui. Para ter enfiado toda a minha vida dentro de duas malas e me ter metido num avião.

Encontro os olhos escuros do meu pai no retrovisor, mas ele desvia-os antes de me poder demorar neles. Continua, como tem dito, «reticente». Claro que essa é a palavra que ele usa. A verdade é que continua «contra».

A minha mãe, distraída a olhar para os edifícios alaranjados e mais parecidos com igrejas do que com casas, mantém-se estoicamente neutra, o que, nos últimos dois meses, significa que adotou uma postura de enviada de paz.

Fecho os olhos.

Como se isto já não fosse difícil que chegue. Como se não tivesse sido um milagre receber uma bolsa com alojamento e despesas parcialmente pagas.

Lembro-me das mil candidaturas que enviei. Do som que o email fez quando a mensagem chegou. Estava à espera de um «Lamentamos...». Em vez disso, deram-me os parabéns. A Fundação Bennett ia ter todo o gosto em financiar os meus estudos ou, como eu gostava de dizer, a minha fuga.

Rui Miguel Pinto junta-se ao É Desta Que Leio Isto no próximo encontro, marcado para dia 23 de março, uma segunda-feira, pelas 21h00. Consigo traz "O Segredo de Tomar", publicado pela Porto Editora. Para se inscrever basta preencher o formulário que se encontra neste link. No dia do encontro vai receber, através do WhatsApp — no nosso canal —, todas as instruções para se juntar à conversa. Se ainda não aderiu, pode fazê-lo aqui. Quando entrar no canal, deve carregar em "seguir", no canto superior direito, e ativar as notificações (no ícone do sino).

Sinto um toque no joelho e abro os olhos, tirando os fones dos ouvidos. A minha mãe está virada para trás no seu banco, a apontar para a janela dela.

— Olha! É aquela biblioteca de que andavas sempre a falar!

Os olhos castanhos e meigos dela sorriem-me. São iguais aos meus. Tenho o mesmo cabelo escuro e a mesma mania de enrugar o nariz quando estou nervosa. Está a fazer isso agora.

Inclino-me sobre o banco do carro alugado e espreito para o edifício enorme que se ergue ao nosso lado. É um corpo de pedra amarelado e húmido que a chuva distorce, quase como se fosse um sonho. É grandioso. Como a promessa de tudo o que envolve estudar em Oxford.

— Se vieres para aqui estudar, envia-nos fotografias.

Sorrio.

— Combinado.

O meu pai mexe-se no banco do condutor. Está incomodado com o rumo da conversa.

É isto que a minha mãe tem estado a tentar fazer: transformar a minha mudança de país numa trivialidade com potencial para se tornar interessante, mas ele rejeita qualquer tentativa. Não há mensagens ou ofertas de paz que suavizem nada disto. Há uma parte de mim que quer gritar com ele. Dizer-lhe que é a única maneira de seguir em frente. A única maneira de deixar o passado onde ele deve ficar: no passado.

— Como é que achas que vai ser o teu dormitório?

Olho para baixo. Sei que ela não está a olhar para mim, mas é mais fácil mentir assim.

— Pequeno.

Mentira.

— E a tua colega de quarto?

— Simpática.

Outra mentira.

As minhas respostas monossilábicas fazem com que a conversa morra. Em vez de uma conversa normal — como se qualquer coisa nesta situação o fosse —, deixamos que o silêncio nos afaste.

O trânsito torna-se gradualmente mais lento quando nos aproximamos da zona residencial. As ruas tornam-se mais estreitas e as árvores mais altas. Os cafés e livrarias parecem saídos de um romance de época e estou a tentar ler o horário de funcionamento de uma lavandaria quando o carro trava abruptamente.

— O que foi?

O meu pai aponta para a frente e vejo um rapaz a tentar, sem grande sucesso, tirar uma televisão gigante do porta-bagagens.

— Não deve demorar.

Mas, assim que digo isto, alguém buzina mesmo atrás de nós.

É um som grave e insistente, que me faz virar para trás. Dentro de um Range Rover preto, há um homem de expressão cerrada e maxilar tenso. Os olhos estão escondidos por trás de um par de óculos escuros e, quando os começa a tirar, um clarão de luz cega-nos momentaneamente. Uns segundos depois, quando ele olha para mim, um trovão rebenta por cima de nós e carrega o ar de eletricidade.

Semicerro os olhos e o meu coração acelera.

Nunca gostei de trovoada, mas isto é um bocadinho exagerado...

— Se ele estiver com pressa, pode sempre passar por cima.

O tom de voz do meu pai indica que a sua paciência está prestes a acabar. Quando a buzina se volta a ouvir, reviro os olhos e olho para trás, para o homem aparente- mente bem-parecido que não consegue passar. A julgar pelo carro, tem uma carteira a condizer com a atitude. Privilegiada. E as pessoas privilegiadas não podem esperar.

Nesse momento, a chuva começa a bater com mais força e isso parece acordar-nos.

Ele diz qualquer coisa que obviamente não percebo, mas que é claramente desagradável, antes de voltar a pressionar a buzina com tanta força e durante tanto tempo, que sinto o meu corpo a começar a arder de raiva.

Antes de saber o que estou a fazer, levanto o dedo do meio na sua direção. O choque que lhe transforma a expressão presunçosa dá-me vontade de rir.

— Sofia, acho que vamos ficar aqui parados algum tempo. — A minha mãe vira-se para trás. — Queres ir andando e ver se te dão as chaves do apartamento? Há aí um guarda-chuva...

Viro-me para a frente.

— Se calhar é melhor.

Ponho a mala ao ombro e agarro no guarda-chuva, antes de abrir a porta.

É como uma onda. O barulho dos carros, das pessoas, as gotas de chuva a espalharem-se aos meus pés. A humidade agarra-se-me ao cabelo e sinto-o a ficar cada vez mais selvagem. Tento abrir o guarda-chuva, mas este recusa-se a colaborar. Suspiro e tiro o telemóvel da mala. Preciso de um mapa para chegar ao aparta...

— Queres ficar sem o dedo?

Paraliso.

A voz é profunda e está cheia de qualquer coisa que me eletrifica as terminações nervosas. Viro-me lentamente. — Desculpa?

À minha frente, um rapaz de um metro e noventa que tresanda a menta, madeira e sangue azul fita-me com impaciência. Os olhos azuis são tão escuros, que parecem negros e transbordam urgência, enquanto os lábios cheios se fecham numa linha direita. É indiscutivelmente atraente, mas, quando olho para ele, não é o aspeto que me intriga, é a sensação de já o ter visto em algum lado.

— Vou repetir. Queres ficar sem o dedo?

Era o dono do carro, portanto. Não sei de onde vem a coragem ou a estupidez, mas em vez de o ignorar, volto a mostrar-lhe o dedo.

— Qual? Este?

Ficamos os dois a olhar para o meu dedo e o choque atravessa-me o corpo.

Nunca falei assim com ninguém.

Ele mantém-se calado, com o olhar atónico, e afasta os caracóis escuros e molhados da testa. Não resisto a provocá-lo.

— Queres? Para o enfiares no...

Antes que eu acabe a frase, ele avança na minha direção. O meu coração dispara e viro-me numa corrida desenfreada.

A água salpica-me as pernas nuas e amaldiçoo a ideia de ter vestido uma saia. Consigo ouvi-lo mesmo atrás de mim.

— Anda cá! — grita ele.

— Achas que sou estúpida?! — respondo sem me virar.

O meu passo acelerado pode ser motivo de orgulho para os meus professores de Educação Física, mas as minhas sandálias compradas nos saldos não conseguem acompanhar. As tiras de uma delas soltam-se e sinto-a a escapar-se-me do pé.

Traidora!

Quis parar para a apanhar, mas já tinha lido livros de terror suficientes para saber que nunca se para a meio de uma perseguição. Muito menos por sapatos comprados nos saldos.

Ao longe, vejo a porta de um prédio entreaberta e decido que é a minha melhor chance, mas quando me aventuro nessa direção, percebo que deixei de o ouvir atrás de mim.

Paro, ofegante e a tentar recuperar da corrida súbita, e olho para trás.

Nada.

Claro. Não podia deixar o carro sozinho.

Quando me viro, dou de caras com uma rapariga ruiva com uma caixa de livros na mão cujas sobrancelhas são praticamente transparentes.

Livro: "Vision" Autor: Sara Cardoso Editora: Manuscrito Data de lançamento: 18 de março de 2026 Preço: € 19,90 Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

Ela olha para mim como se eu fosse louca.

— Estás descalça.

Desço os olhos na direção do meu pé, efetivamente, descalço.

— Pois estou — respondo-lhe no meu tom de voz mais corriqueiro. Seja ele qual for. — E perdida.

O olhar dela ilumina-se com alguma compreensão.

— Não és de cá, pois não?

Aceno com a cabeça e a sua expressão abre-se num sorriso conspiratório. — Eu também não. Do que é que andas à procura?

Começo a abrir o email com o nome da rua.

— Wyt...

Ela não me deixa terminar.

— Wythcombe Row?

Assinto.

— Isso é a dois quarteirões daqui. Mas não há nenhum dormitório nesse bairro. E, sem sequer saber, ela toca na fonte de toda a minha ansiedade.

— Eu sei.

Ela olha-me com alguma desconfiança e depois prende o cabelo no topo da cabeça de forma despachada.

— Bom, é só seguires por esta rua... Como é que te chamas? — Sofia.

Ela aperta-me a mão.

— Cate. Queres um... sapato?

Tenho de me rir. Isto é ridículo.

— Não, acho que vou esperar que as minhas malas venham ter comigo. Obrigada. Ela sorri antes de voltar a entrar no prédio e eu procuro a morada no email que recebi da minha coordenadora de alojamento.

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De: helen.waring@bennettfoundation.com

Para: sofia_borges_@gmail.com

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Cara Sofia Borges,

Enquanto aguardamos resolução da situação administrativa relacionada com a sua acomodação, pedimos que use temporariamente o seguinte espaço:

Wythcombe Row 12, 3.o andar

O código de entrada do prédio é 7912#

Alertamos que, tal como previamente discutido, este alojamento é provisório e poderá estar sujeito a alterações sem aviso prévio. O porteiro dar-lhe-á um cartão de acesso ao apartamento.

Qualquer questão, estamos ao dispor.

Cumprimentos, Helen Waring

Fundação Bennett

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Era isto. Eram as palavras «este alojamento é provisório» que estavam a dar cabo de mim. Copio a morada para o Google Maps e percebo que não estou assim tão longe.

Suspiro.

Se tinha conseguido enfiar a minha vida toda dentro de duas malas? Sim. Se tenho onde ficar? Não.

Recomeço a caminhada, alternando a atenção entre as direções e as ruas estreitas e domésticas à minha volta. Quanto mais avanço, mais vazios e excêntricos os bairros se tornam. Da mesma forma, as casas tornam-se maiores e mais elegantes.

Tento controlar os batimentos cardíacos.

A verdade é que transformei uma situação que já não era favorável num verda- deiro desastre. Uma grande mentira. Há um mês que aquilo me andava a corroer por dentro e, para piorar as coisas, tinha sido tudo dito num telefonema tardio com a Helen Waring.

*

— Lamento ter de a informar, mas deparámos com um problema relativo ao seu alojamento. De acordo com as regras das nossas bolsas, o estudante deve viver na zona circundante da universidade, em alojamentos previamente aprovados pela Fundação. Infelizmente, já não existem acomodações disponíveis.

Qualquer resquício de sonolência desapareceu-me do corpo.

— Peço desculpa, não percebo. O que aconteceu?

Oiço um longo suspiro do outro lado do telefone. Claramente ela não quer estar a ter esta conversa.

— Houve um erro. A minha colega está de baixa, não enviou a sua papelada e passou o prazo. E, como lhe disse, não temos mais quartos disponíveis.

Enfio os pés nas pantufas velhas e levanto-me. Abro a janela do quarto e passo as pernas para fora, esgueirando-me para o telhado de casa.

— E não há nada que possa fazer?! Não tenho culpa do que aconteceu, certo?

Foi o que acabou de me dizer.

Encosto-me à tijoleira morna, com os olhos postos no céu e a ansiedade a encher-me o peito. Quando a Helen não responde, insisto:

— Oiça, eu fico em qualquer lado. Numa tenda, num caixote... Só não posso ser penalizada por um erro que não foi meu. Eu fiz a minha parte. Esforcei-me. O último ano foi um pesadelo e, mesmo assim, pus um pé à frente do outro e continuei.

Mais silêncio e depois do que me parecem ser mil anos, ela volta a falar. — Talvez se arranje alguma coisa do nosso fundo imobiliário.

*

O telemóvel vibra na minha mão e o Google Maps informa-me que cheguei ao meu destino.

Consegui andar os dois quarteirões sem prestar grande atenção ao caminho, mas quando levanto os olhos para o edifício à minha frente, paraliso. Os meus ombros descaem e a minha mala escorrega até ao chão.

Estou em choque, porque aquilo não é uma tenda, nem um caixote... Que raio de sítio é este?

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