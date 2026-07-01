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Willis foi a voz de temas icónicos como “YMCA”, “Macho Man”, “Go West” e “In the Navy”, canções que marcaram o auge da era disco nos anos 70 e tornaram o grupo um fenómeno global.

Nascido no Texas, o músico cresceu ligado à música gospel antes de passar por experiências em palco na Broadway e em Las Vegas, até se juntar ao projeto que viria a formar os Village People em 1977. O grupo destacou-se não só pela música, mas também pela imagem teatral com personagens estereotipadas.

Depois de sair da banda no final da década de 70, Willis enfrentou uma longa batalha legal pelos direitos autorais das suas músicas e passou por dificuldades pessoais, incluindo problemas com drogas. Recuperou mais tarde e regressou ao grupo em 2017.

Nos últimos anos, voltou também aos palcos e esteve envolvido em debates públicos sobre o uso político da música “YMCA”, tema que continuou a ganhar projeção global.

A morte foi confirmada pela banda e pela família, que pediu privacidade neste momento.

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