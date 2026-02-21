Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O júri considerou o livro “uma contribuição lúcida, rigorosa e oportuna para o estudo da política contemporânea", definindo "uma poderosa estrutura para compreender como os atores da extrema-direita passam das margens para a corrente política dominante".

Para os especialistas Shane Martin, Maria Thürk, Amy Mazur e Georg Picot, das Universidades de Essex, Uppsala, Washington e Bergen, O Fim da Vergonha", baseia-se numa análise "teoricamente ambiciosa, mas empiricamente fundamentada", que "desafia com sucesso as suposições sobre a normalização" da extrema-direita, "ao mesmo tempo que descreve claramente os seus mecanismos".

O Fim da Vergonha já tinha rendido a Vicente Valentim prémios como o Robert A. Dahl e o de Melhor Livro da revista Democracy & Autocracy. O investigador é atualmente professor assistente de Ciência Política na Instituto de Empresa (IE) e membro associado do Nuffield College, dedicando-se a estudar o que os cidadãos consideram aceitável numa democracia e como essas perceções mudam.

Vicente Valentim começou a sua carreira académica na música, licenciando-se em piano, vertente jazz, na Escola Superior de Música de Lisboa. Mudou depois para a Ciência Política, concluindo mestrado no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e doutoramento no Instituto Universitário Europeu, em Florença.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.