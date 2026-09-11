Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O vestido que a Princesa Diana usou numa noite de setembro de 1994 seria memorável apenas pelo seu design: preto, justo, curto e com os ombros descobertos. Mas a peça acabou por ganhar um significado muito maior e passou para a história da moda com um nome que ainda hoje permanece associado à princesa: o “vestido da vingança”.

Diana usou o vestido na mesma noite em que o então príncipe Carlos, atual rei Carlos III, admitiu numa entrevista televisiva que tinha sido infiel durante o casamento. A escolha da princesa não passou despercebida e os meios de comunicação social rapidamente batizaram a peça de “vestido da vingança”.

A história do vestido tornou-se de tal forma conhecida que a peça tem até uma página própria na Wikipédia e continua a alimentar o interesse pelo estilo da princesa.

Agora, mais de duas décadas depois da morte de Diana e pela primeira vez desde 1997, o vestido volta a estar disponível para leilão. A Sotheby’s vai colocar a peça à venda em dezembro, com uma estimativa de valor entre 110 mil e 220 mil libras (cerca de 128 mil euros a 256 mil euros).

Antes do leilão, o vestido estará em exposição na casa de leilões, em Londres, durante este mês. Depois, seguirá para Hong Kong, Genebra e Nova Iorque, onde será apresentado antes da venda.

Para Morgane Halimi, responsável global pela área de malas e moda da Sotheby’s, a importância da peça ultrapassa o seu valor enquanto objeto de moda.

“Ocupa um lugar único na história da moda porque representa um daqueles momentos muito raros em que uma peça de roupa transcende a moda e passa a fazer parte da história cultural”, revela ao The Guardian.

O fascínio pelo vestido começou ainda na década de 1990. Em 1997, Diana decidiu vender a peça num leilão de beneficência. Na altura, o vestido foi arrematado por 39.098 libras, valor que corresponde atualmente a perto de 100 mil libras. Desde então, permaneceu na posse da família que o comprou.

O legado do estilo de Diana continua a encontrar novos públicos, sobretudo nas redes sociais. Existem várias contas de Instagram dedicadas aos seus looks, entre elas a página ladydirevengelooks, criada em 2018 e que já ultrapassou os 100 mil seguidores.