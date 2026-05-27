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Depois de, na edição anterior, a iniciativa ter ultrapassado a meta inicial de 7.000 árvores e atingido um total de 7.347 árvores plantadas, o projeto regressa com uma nova meta reforçada. A ação associa os livros vendidos durante a Feira do Livro de Lisboa a iniciativas de reflorestação, promovendo a ligação entre leitura, sustentabilidade e valorização da floresta portuguesa.

No âmbito desta parceria, a Navigator vai também promover atividades dirigidas ao público mais jovem e às famílias, com ações centradas na leitura e na sustentabilidade. As iniciativas decorrem nos dias 31 de maio e 6 de junho, entre as 10h e as 17h, no relvado da Feira do Livro de Lisboa, sob a chancela do projeto “Dá a Mão à Floresta” (DMF).

As atividades assinalam o Dia da Criança e o Dia Mundial do Ambiente e incluem sessões de “Hora do Conto”, concertos de Ricardo Reis Pinto, jogos e animação com as mascotes do DMF.

No dia 6 de junho, o programa contará ainda com o projeto Biodiversidade.com.pt, numa ação dedicada à sensibilização ambiental junto dos mais novos, através de uma abordagem interativa e pedagógica.

O programa previsto inclui, no dia 31 de maio, uma sessão de “Hora do Conto” entre as 12h00 e as 12h30 e um concerto de Ricardo Reis Pinto às 14h15. Já a 6 de junho, a “Hora do Conto” está marcada para as 11h30 e o concerto para as 15h30.

Ao longo dos dois dias, o espaço contará ainda com atividades como roda da sorte com oferta de brindes, jogo Mikado gigante, jogo Biodiversidade e animação com as mascotes “Dá a Mão à Floresta”.

Além das iniciativas no recinto, a Navigator vai disponibilizar sacos de papel e marcadores de livros nos pontos de informação da Feira do Livro de Lisboa.

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