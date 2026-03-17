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O encontro decorre entre as 9h00 e as 18h00, no auditório B1 do campus de Gualtar, sob o tema “O tempo de Camões: Camões no nosso tempo”, contando com a participação de vinte oradores de universidades nacionais e estrangeiras, incluindo instituições de Oxford, Yale, Pisa e São Paulo.

A sessão de abertura está marcada para quinta-feira, às 9h30, e contará com a presença do comissário da Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário do Nascimento de Luís de Camões, José Augusto Cardoso Bernardes, bem como do vice-reitor da Universidade do Minho para a Cultura, Inclusão e Responsabilidade Social, João Cardoso Rosas. Participam ainda o diretor do Centro de Estudos Humanísticos, Vítor Moura, a professora emérita Ana Gabriela Macedo e a representante da comissão organizadora, Micaela Ramon.

O programa divide-se em cinco painéis dedicados à tradição clássica, aos itinerários camonianos, à edição e à continuidade e renovação dos estudos sobre o poeta. Estão previstas intervenções sobre “Os Lusíadas”, a poesia lírica, as edições e traduções, a receção crítica ao longo dos séculos e novas perspetivas apresentadas por jovens investigadores.

No primeiro dia, o encontro termina com a apresentação do projeto “RELIA - Transformação digital das bibliotecas públicas com Inteligência Artificial”, por investigadores do Centro de Estudos Humanísticos. Já o segundo dia culmina com uma performance lítero-musical pela Rodamoinho Teatro.

Paralelamente, no dia 19, às 18h30, será apresentada a obra “Amore e disordine del mondo: sonetti e altre poesie de Luís de Camões”, de Valeria Tocco, na Livraria 100ª Página, no centro de Braga.

A iniciativa pretende reforçar o diálogo internacional e a investigação multidisciplinar sobre uma das figuras centrais da literatura portuguesa, lusófona e ocidental, servindo também de ponto de partida para a elaboração de um compêndio sobre Camões, coordenado pelas investigadoras Isabel Almeida e Maria do Céu Fraga.

O evento é organizado pela Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário do Nascimento de Camões, em parceria com o Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho.

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