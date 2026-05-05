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Ao longo de quatro dias, o centro da cidade de Torres Vedras transformou-se num palco ao ar livre, com cor, animação e atividades dirigidas a todas as idades, num evento que destacou a cultura e a identidade local.

O arranque da iniciativa ficou a cargo do Corso Escolar, subordinado ao tema “O Mundo Encantado”, que levou às ruas de Torres Vedras 6.699 crianças e 1.049 acompanhantes, oriundos de 55 estabelecimentos de ensino. O desfile resultou de um trabalho coletivo desenvolvido ao longo de vários meses por alunos, professores, auxiliares e famílias.

A programação estendeu-se depois por vários pontos da cidade, combinando diferentes expressões culturais. Entre os momentos destacados estiveram o baile “É na Sola da Bota”, as rodas de samba com “O Pagode do Elias”, os espetáculos itinerantes do Tó’Candar, com participações de Rosinha, “Show das Poderosas by MegaHits” e DJ’s Mourão e Cenoura, bem como os desfiles noturnos “Uma Trapalhada do Caraças” e “Uma Farra do Caraças”, que reuniram grupos de mascarados, cavalinhos, percussão e carros espontâneos.

A componente artística esteve também presente com o projeto “Street’Art do Caraças”, que desafiou artistas a intervir em várias estruturas espalhadas pela cidade, incluindo o Mercado Municipal, promovendo a criação contemporânea e a participação do público.

A programação familiar incluiu ainda espetáculos infantis como o tributo “Guerreiras do K-Pop e Saja Boys” e a atuação do Avô Cantigas, reforçando o caráter intergeracional do evento.

Outro dos momentos foi “O Chora do Caraças”, uma animação itinerante realizada através de um comboio turístico, que percorreu as ruas da cidade e o percurso do corso.

O encerramento aconteceu a 3 de maio com o desfile “Uma Farra do Caraças”, que voltou a juntar carros alegóricos, grupos de mascarados, cavalinhos e percussão, num momento de celebração coletiva.

Durante todo o evento, as arruadas de percussão, a animação nas praças com DJ’s e a ocupação do espaço público contribuíram para um ambiente festivo contínuo até ao final de cada dia.

“Uma Festa do Caraças” afirmou-se como um novo evento cultural em Torres Vedras, destacando-se pela mobilização da comunidade, valorização da tradição e criação de experiências participativas. A organização confirmou já a realização de uma nova edição no próximo ano, com um novo tema.

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