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A nova ponte pedonal para o Passeio Marítimo de Algés, anunciada em 2025 e concluída em abril deste ano, pode ter a sua estreia já durante a edição deste ano. A garantia foi deixada esta quinta-feira pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, durante a apresentação da programação de três dos palcos do festival, realizada no Palácio dos Anjos, em Algés.

Ao lado do autarca estiveram Álvaro Covões, da Everything Is New, e António Fuzeta da Ponte, diretor de marca e comunicação da NOS. “Finalmente fizemos uma ponte. E é uma ponte lindíssima”, afirmou Isaltino Morais, acrescentando que espera que a infraestrutura esteja operacional durante o festival, apesar de ainda faltarem alguns "acabamentos". Segundo o autarca, o objetivo passa por garantir que, pelo menos, o público com mobilidade reduzida consiga utilizar a nova ligação durante o evento.

O presidente da autarquia destacou ainda as obras de requalificação na zona envolvente do Passeio Marítimo de Algés e sublinhou o impacto económico e social do festival no concelho. “O sucesso do festival começa logo por transformar uma conferência de imprensa num espetáculo”, afirmou, acrescentando que, mesmo quando não está presente no recinto, sente-se em Oeiras uma energia “quase como em Fátima”.

Isaltino Morais fez também questão de referir que o apoio financeiro da Câmara Municipal ao festival, entre “750 e 800 mil euros”, representa “um símbolo de cooperação” e um investimento rentável para o município.

Durante a apresentação, Álvaro Covões destacou o crescimento do NOS Alive 2026 ao longo de quase duas décadas de história. O festival soma já 18 edições, duas das quais canceladas devido à pandemia de Covid-19, e transformou-se, segundo o promotor, numa verdadeira “cidade” com cerca de “55 mil espectadores”.

A organização revelou ainda a programação completa do Palco Coreto, do Palco Comédia e do Galp Fado Café.

NOS Alive 2026 créditos: MadreMedia

No Palco Coreto, mantém-se a aposta em novos talentos da música portuguesa, com atuações de Hetta, Neon Soho, Inês Sousa, Redoma e Sheri Vari. O alinhamento inclui ainda Rita Maia, Duques do Precariado, Ellis Ferrére, Mutu, Constança Quinteiro, Susana Francês e Esteves Sem Metafísica.

Já o Palco Comédia reúne-se alguns dos nomes mais conhecidos do humor nacional, entre eles Gilmário Vemba, Beatriz Gosta, Eduardo Madeira e Jel com o espetáculo “Curto e Grosso”. O cartaz inclui também Duarte Pita Negrão, Hugo Sousa, Vasco Pereira Coutinho, Francisco Menezes, Diogo Faro, Isabel Viana, Joana Gama, Dagu e Catarina Rocha.

No Galp Fado Café, o festival continua a cruzar tradição portuguesa e modernidade com concertos de Diana Vilarinho, Ana Sofia Varela e Beatriz Felício. Um dos destaques será “Playback – Paião por Tigerman”, espetáculo protagonizado por The Legendary Tigerman em homenagem a Carlos Paião, criado no âmbito da biopic dedicada ao músico português.

Álvaro Covões revelou ainda que o primeiro dia do festival, 9 de julho, já ultrapassou os 70% de ocupação. Nessa data atuam Twenty One Pilots, Nick Cave e A Perfect Circle. Os restantes dias, 10 e 11 de julho, encontram-se esgotados.

Entre as novidades para 2026 estará também a presença permanente de um dentista no recinto, fruto de uma parceria com uma clínica dentária.

Além dos artistas já anunciados, o NOS Alive 2026 conta ainda com concertos dos Foo Fighters, Pixies, Buraka Som Sistema, Florence + The Machine e Lorde.

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