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Toalhas estendidas no relva, cestos de piquenique e concertos ao vivo vão marcar esta iniciativa no centro de Lisboa. O evento propõe uma experiência que combina alta gastronomia e música, com a participação de dez restaurantes da Avenida da Liberdade, entre os quais Addiction, Cervejaria Liberdade, Cura, Davvero, Eleven, Four Seasons Ritz, Praia no Parque, Rossio Gastrobar, Rubro e Selllva.

Cada bilhete inclui um menu composto por dez pratos, um de cada restaurante, e uma garrafa de vinho para duas pessoas, além do acesso a dois concertos ao vivo: a Orquestra Académica Metropolitana de Lisboa, às 15h00, e o músico David Fonseca, às 17h00.

A organização apresenta o evento como um “chic-nic elegante”, pensado para todas as idades. Cada convite permite a entrada de duas crianças até aos 12 anos, sem custos adicionais.

Os participantes podem optar entre dois tipos de bilhete. O “Bilhete Experiência”, com um custo de 150 euros para duas pessoas, inclui acesso ao recinto, refeições e concertos. Já o “Bilhete Premium”, por 300 euros, acrescenta a possibilidade de levar para casa um cesto de piquenique exclusivo, equipado com copos, talheres e prato.

Não é permitido levar cadeiras ou mesas, assim como colunas pessoais, animais de estimação podem entrar desde que esteja sempre com trela.