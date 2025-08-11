Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O projeto de modernização foi entregue ao consórcio de arquitetos Metrourbe e Arsuna, que pretende transformar o espaço num polo cultural multifacetado, apto para receber espetáculos, concertos, exposições, eventos culturais e corporativos. A intervenção vai preservar elementos históricos como a escadaria característica, a torre da fachada e outros traços arquitetónicos de época, reforçando a memória coletiva portuense.

Com mais de 4.200 m², o Cine-Teatro Vale Formoso inclui uma sala principal com cerca de mil lugares, zona de restauração independente e um jardim de inverno que será revitalizado.

"Três Pancadas": a nova Newsletter com tudo sobre teatro inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" irá trazer todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abrirá a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

“Renascerá no Porto um dos maiores espaços culturais da cidade e que, a curto prazo, será uma referência para todos os públicos. A UAU devolve à cidade uma sala icónica, que tem um passado, presente e agora um futuro, aberto à cultura, às empresas e ao turismo”, afirmou Paulo Dias, diretor-geral da UAU, em comunicado.

O espaço passará também por um rebranding, com o objetivo de posicioná-lo como referência no setor cultural e atrair parceiros que apoiem a valorização patrimonial. A aquisição permitirá ainda à UAU reforçar a sua presença no Porto, criando uma nova equipa na cidade.

Com esta operação, a produtora passa a ser proprietária de dois antigos cine-teatros nas principais áreas urbanas do país: o Teatro Tivoli BBVA (Lisboa) e o Cine-Teatro Vale Formoso (Porto). Mantém ainda acordos de programação com outros espaços, como o Auditório dos Oceanos, no Casino Lisboa, e o Coliseu Micaelense, nos Açores.

Inaugurado a 30 de dezembro de 1948, durante o Estado Novo, com a exibição do filme “Uma Vida Para Dois”, o Cine-Teatro Vale Formoso foi durante décadas uma das salas de cinema mais importantes do Porto, explorada pela Lusomundo até aos anos 90. Classificado como conjunto de interesse municipal em 2022, esteve mais de 30 anos encerrado antes desta nova fase.

Em 2024, a UAU apresentou mais de 600 espetáculos que reuniram mais de meio milhão de espectadores. Com esta reabertura, a empresa reforça a aposta em produções próprias e em novos projetos culturais.

Com esta nova aquisição, a UAU passa a ser também a única produtora que, nos últimos 50 anos, adquiriu dois teatros em Portugal - o Teatro Tivoli BBVA (2011) e, agora, o Cine-Teatro Vale Formoso com o objetivo de reabilitá-los e devolvê-los às respetivas cidades.