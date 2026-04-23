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Dados da Eurostat indicam que 52% dos europeus leem pelo menos um livro por ano, demonstrando que a leitura continua presente no quotidiano. Ainda assim, o hábito nem sempre é consistente. Em 2024, cerca de 25% dos portugueses admitiram não ler regularmente, segundo a APEL, o que ajuda a explicar a acumulação de livros por ler.

Na prática, o ritmo de aquisição ou armazenamento de livros supera frequentemente o ritmo de leitura. Entre falta de tempo, leituras adiadas ou mudanças de interesse, muitos exemplares permanecem meses ou até anos sem serem abertos.

Este comportamento reflete-se também na forma como os livros ocupam espaço nas casas. Para além do seu conteúdo, são muitas vezes guardados pelo valor emocional, mantendo-se nas estantes mesmo quando deixam de fazer parte do dia a dia.

Perante este cenário, a Wallapop destaca uma tendência crescente na Europa: o interesse em dar uma nova vida a livros que já não são utilizados. A plataforma de compra e venda de produtos reutilizados aponta para uma mudança nos hábitos de consumo, cada vez mais orientados para a reutilização e soluções acessíveis.

Mais do que libertar espaço, a venda de livros surge como uma forma de lhes devolver utilidade. Um livro já lido — ou que nunca chegou a ser — pode encontrar um novo leitor, contribuindo para um consumo mais consciente e para a continuidade das histórias.

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