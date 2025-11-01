Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Remodelei a Casa de Banho Lincoln na Casa Branca”, escreveu o chefe de Estado norte-americano na rede social Truth Social, acompanhando a mensagem com fotografias do novo espaço.

Trump explicou que o compartimento, originalmente remodelado na década de 1940, apresentava um estilo Art Déco com azulejos verdes, adotado durante o governo de Harry Truman (1945–1953). O Presidente considerou, no entanto, que o design “era totalmente inadequado para a época de Lincoln”.

Segundo o próprio, a divisão foi agora revestida com mármore estatuário polido em preto e branco, um material que Trump descreveu como mais fiel ao período histórico do antigo Presidente Abraham Lincoln.

“Revesti-a com mármore estatutário polido em preto e branco. Este era muito apropriado para a época de Abraham Lincoln e, na verdade, poderia ser o mármore original do local”, afirmou o Presidente.

A pedra utilizada distingue-se pelo fundo branco com veios acinzentados, característica comum nas obras de restauro em edifícios históricos.

A remodelação faz parte de um conjunto mais vasto de intervenções arquitetónicas na Casa Branca ordenadas por Donald Trump. Entre elas está a demolição da Ala Leste, iniciada em setembro, para dar lugar a um novo salão de baile de 8.400 metros quadrados, orçado em cerca de 300 milhões de dólares (258 milhões de euros).

De acordo com a Associated Press, empresários norte-americanos comprometeram-se a financiar 250 milhões de dólares (213,7 milhões de euros) do custo total do projeto. A Casa Branca assegura que divulgará a lista de doadores, mas até ao momento não o fez.

Trump já havia anunciado, em julho, a intenção de construir o novo salão, justificando a obra com as limitações do atual Salão Leste, cuja capacidade ronda as 200 pessoas. O Presidente afirmou ainda que espera concluir o projeto antes do final do seu mandato, em janeiro de 2029.

