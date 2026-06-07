Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A edição de 2026 do Tribeca Festival Lisboa decorrerá entre 9 e 13 de dezembro e marcará um novo capítulo na história do evento, com a sua expansão para o coração cultural da capital portuguesa, ao longo da Avenida da Liberdade. O anúncio foi feito pelos cofundadores do festival, Robert De Niro e Jane Rosenthal, pela CEO da Tribeca Enterprises, Rebecca Glashow, e pelo Chairman e CEO do Grupo Impresa, Francisco Pedro Balsemão.

A mudança para a Avenida da Liberdade permitirá ao festival utilizar alguns dos espaços culturais mais emblemáticos da cidade, entre os quais o Cinema São Jorge, o Tivoli BBVA e o Capitólio. A organização considera que esta evolução reforça a integração do evento no centro cultural e urbano da capital.

O festival irá apresentar uma programação que incluirá estreias de cinema, espetáculos ao vivo, conversas, experiências imersivas e eventos abertos ao público, dirigidos tanto a audiências nacionais como internacionais. Os detalhes da programação e os nomes dos participantes da edição de 2026 serão anunciados nos próximos meses.

A edição de 2026 contará também com novos formatos e experiências, apostando numa programação mais imersiva e participativa, com uma forte componente de iniciativas gratuitas. Entre as novidades previstas estão experiências concebidas para a época natalícia e novos formatos dedicados ao entretenimento e ao espetáculo ao vivo, incluindo o “Tribeca Night Live”, um novo conceito de night show com convidados nacionais e internacionais.

Lisboa, "um destino relevante no circuito internacional"

Segundo Jane Rosenthal, o festival foi criado para fortalecer ligações entre culturas através do storytelling, reunindo realizadores, artistas e públicos de diferentes partes do mundo em Lisboa, uma das grandes capitais culturais europeias. A responsável destacou ainda o orgulho em continuar a desenvolver o projeto em parceria com a Impresa.

Desde a sua criação, o Tribeca Festival Lisboa tem vindo a afirmar-se como um destino relevante no circuito internacional, destacando cineastas e artistas portugueses e acolhendo estreias europeias e nacionais de obras premiadas como Anora, Bugonia, Dreams e If I Had Legs I’d Kick You. O festival pretende continuar a aproximar artistas, públicos e comunidades, promovendo o diálogo cultural entre Lisboa, Nova Iorque e a comunidade criativa internacional.

Francisco Pedro Balsemão sublinhou que a renovação da parceria com a Impresa representa a continuidade de um projeto de sucesso, mas também a ambição de crescer, inovar e aumentar a visibilidade internacional de Portugal e de Lisboa enquanto plataforma criativa.

Rebecca Glashow afirmou que a extensão da parceria até 2028 representa uma nova fase para o Tribeca Festival Lisboa e para o compromisso da organização com Portugal. Segundo a responsável, o projeto evoluiu rapidamente para uma plataforma internacional de storytelling e intercâmbio cultural, reforçando agora a sua presença global a partir do centro de Lisboa.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, considerou que o festival proporciona oportunidades únicas para os artistas portugueses apresentarem o seu trabalho num palco internacional e contribui para afirmar Lisboa como uma referência global na cultura.

O Tribeca Festival Lisboa 2026 contará com o apoio estratégico da Câmara Municipal de Lisboa, da Toyota e da Turismo de Lisboa, mantendo o objetivo de criar pontes duradouras entre Lisboa e a indústria criativa global, com impacto nas comunidades artísticas e culturais portuguesas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.