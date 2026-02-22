Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ao longo deste tempo, criámos mais do que um espaço de informação, construímos um ponto de encontro para uma comunidade apaixonada pelo teatro e pelas artes de palco.

No 24notícias valorizamos o teatro, a cultura, o que nasce nos grandes palcos e o que ganha vida em salas pequenas; o clássico e o experimental; o que nos faz rir, pensar, sentir. E acreditamos profundamente nesta comunidade que fomos construindo juntos. E que queremos continuar a ver a crescer, é por isso que decidimos viver um segundo ato.

Também quer dizer "Acho Que Vais Gostar Disto"? Pode subscrever aqui a newsletter Acho Que Vais Gostar Disto, que todas as terças e sextas-feiras oferece as melhores recomendações de coisas para ver, ouvir, ler e fazer.

A Três Pancadas passa a estar incluída na nossa plataforma de cultura e entretenimento Acho que Vais Gostar Disto onde os artigos de teatro terão rubrica regular, chegando a um público alargado com a mesma dedicação e ainda mais vontade de fazer crescer este espaço comum. As subscrições podem ser feitas aqui.

E esta semana já fomos ver a estreia de André Murraças no Teatro de São Luiz com um solo autobiográfico, “O meu amigo Freddy Krueger”, onde atravessa a sua adolescência marcada por bullying, gordofobia e homofobia, com o pano de fundo das referências pop dos anos 80 e 90, especialmente figuras icónicas do terror como Freddy Krueger, Michael Myers e Leatherface. A peça estará em cena até 1 de março.

Como sempre, podem continuar a ler no 24notícias todas as notícias, estreias, bastidores e novidades do mundo do teatro.

Mudamos de palco, mas continuamos a ouvir as pancadas de Molière no espetáculo que agora acontece em Acho Que Vais Gostar Disto

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.