"Toda a gente vem para se divertir, ninguém vem para julgar". 30 mil pessoas juntaram-se em Algés para os "Ensaios de Anitta"

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Foi em Oeiras que a artista brasileira escolheu estrear internacionalmente o conceito dos "Ensaios de Anitta", evento que antecede o Carnaval brasileiro e que, este ano, atravessou o Atlântico pela primeira vez.

Ainda no caminho para a entrada do recinto era fácil perceber que a tendência dos outfits pensados ao pormenor veio para ficar. Lantejoulas, roupas brilhantes, camisolas do Brasil, maquilhagens elaboradas, lenços na cabeça e muitos leques coloridos compunham o público.

O recinto, que uma semana antes tinha recebido o NOS Alive, estava preparado com várias zonas de restauração, bares e espaços de merchandising. À medida que a tarde avançava, milhares de pessoas iam ocupando o espaço junto ao rio Tejo, enquanto o sol alternava entre nuvens e breves momentos de raios cintilantes.

Antes da entrada da cantora, o DJ aqueceu o ambiente com temas bem conhecidos do público, incluindo músicas de Pedro Sampaio, colaborador frequente de Anitta e que também passou recentemente por Portugal, no Rock in Rio. Ainda assim, a plateia parecia dispensar qualquer aquecimento, bastava começar uma batida para que todos cantassem e dançassem. "Jetski", "Coisa boa", de Gloria Groove e outros êxitos ecoavam pelo recinto, enquanto dezenas de leques, muitos deles com as cores da bandeira LGBTQIA+, se destacavam na multidão.

O 24notícias falou com alguns fãs durante o espetáculo. Entre as respostas, repetia-se a ideia de que a música da artista representa muito mais do que entretenimento: "Ouvir Anitta faz-me sentir mais empoderada e acreditar mais naquilo que sou", dizia uma fã.

Questionados sobre as músicas que mais queriam ouvir, "Romeo", "Choka choka" e "Combatchy" surgiam entre as preferidas. O ambiente era descrito como "uma energia totalmente diferente dos outros concertos", "uma mente muito aberta" e um espaço onde "toda a gente vem para se divertir, ninguém vem para julgar".

Essa mensagem foi reforçada logo antes do início do espetáculo. Enquanto eram transmitidas as habituais indicações de segurança e assistência médica, ouviu-se também um aviso claro: "Não é tolerada qualquer forma de preconceito, discriminação, assédio ou violência". A frase foi recebida com uma reação de alegria por parte do público.

Dois jovens resumiam o espírito da tarde em poucas palavras: "good vibes" e "festa". Contaram ainda acompanhar a cantora "desde que ela cantava funk, quando era só a Larissa", numa referência ao verdadeiro nome da artista.

Quase uma hora depois do horário previsto, Anitta entrou finalmente em palco. Vestia o figurino inspirado na carta da Imperatriz, que já tinha revelado nas redes sociais antes do concerto, explicando que simboliza "o poder da criação na sua forma mais plena".

Num palco de 360 graus, acompanhada por seis bailarinos, abriu o espetáculo com "Fala Quem É", tema em colaboração com Marina Sena. Seguiram-se alguns dos maiores êxitos, entre eles "Combatchy" e "Vai Malandra", numa primeira parte marcada por coreografias cuidadosamente ensaiadas.

Com o pôr do sol sobre o Tejo como cenário, a cantora terminou o primeiro alinhamento e conversou com o público. Admitiu estar "emocionada" ao recordar que Portugal foi um dos primeiros países a recebê-la quando começou a expandir a carreira internacional, há mais de uma década, dizendo sentir-se sempre acolhida pelos portugueses.

Ao perguntar de onde vinham quem ali estava, percebeu que a assistência estava praticamente dividida entre portugueses e brasileiros. Aproveitou para recordar que Portugal foi o primeiro país escolhido para levar os "Ensaios de Anitta" para fora do Brasil e explicou que, a partir daquele momento, o concerto deixaria de seguir um alinhamento rígido.

"A primeira parte foi mais ensaiada. Agora é o que der na telha", disse, incentivando o público a sugerir músicas através do telemóvel. Entre risos, garantiu que só sairiam dali quando fosse altura de seguir diretamente para o aeroporto, rumo à Alemanha, onde tem atuação marcada no Lollapalooza .

Durante a tarde foi revelado que a artista brasileira ia trazer a palco vários convidados. Em Portugal, a primeira convidada da noite foi Bárbara Bandeira, a cantora portuguesa interpretou três temas seus e depois um dueto com Anitta. Afirmou estar nervosa e na música "Carro" disse que era preciso mostrar a Anitta do que os portugueses são feitos.

A seguir chegaram os Calema com a mesma ordem, mas uma novidade, ficou a saber-se que pode estar para sair uma canção entre os irmãos e a artista.

Anitta voltou ainda a interagir com fãs de outros países, como Espanha e Itália, admitindo, entre sorrisos, que ainda precisa de aprender mais línguas para continuar a cantar "por todo o mundo".

À medida que a noite caía sobre Algés, o espetáculo entrou numa fase mais romântica, sem perder a energia. Deu a conhecer um novo single da segunda parte do álbum "Equilibrium" que sai no próximo dia 23 de julho. "Um ano inteiro de concertos para pagar os visuais da segunda parte deste álbum", disse jocosamente a cantora.

Um dos seus maiores sucessos "Envolver" levou centenas de pessoas a tentar reproduzir a famosa coreografia da música no chão do recinto.

A verdadeira protagonista da noite acabou por ser a relação de quase cinco horas entre a plateia e as músicas. A dançar, melhor ou pior, ninguém parecia preocupado com isso. Havia quem "rebolasse", quem fizesse o tradicional "quadradinho" do funk brasileiro e quem apenas cantasse todas as letras. Durante várias horas, o Passeio Marítimo de Algés desprendeu-se de amarras e preconceitos, o único objetivo era fazer um verdadeiro "show das poderosas".

O que são os Ensaios de Anitta?

Os Ensaios de Anitta são uma série de espetáculos criados pela cantora para celebrar o período que antecede o Carnaval brasileiro. O projeto nasceu em 2019 e, todos os anos, apresenta um tema diferente, refletido na cenografia e nos figurinos.

O crescimento do evento levou à sua internacionalização. Depois da edição deste ano, dedicada ao "Cosmos", Anitta anunciou a intenção de levar o conceito para outros países. Portugal foi o primeiro escolhido para receber o espetáculo.

Quem é Anitta?

Anitta, nome artístico de Larissa de Macedo Machado, nasceu no Rio de Janeiro e tem 33 anos. Iniciou a carreira no funk carioca e rapidamente se tornou uma das artistas brasileiras com maior projeção internacional.

Em várias entrevistas, contou que começou por atuar em pequenos bares, acompanhada pela mãe e com CDs gravados de forma independente. O nome artístico foi inspirado na personagem Anita, da minissérie "Presença de Anita", interpretada por Mel Lisboa. A cantora acrescentou um segundo "T" ao nome para criar uma identidade artística própria.

Nos últimos anos, expandiu a carreira para o reggaeton e para o mercado internacional, lançando músicas em espanhol e inglês. Atuou em programas como o The Tonight Show Starring Jimmy Fallon e participou recentemente no Saturday Night Live, consolidando a sua presença junto do público internacional.