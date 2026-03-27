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O golfista americano, Tiger Woods, capotou hoje o seu Land Rover, depois de seguir em excesso de velocidade e subir um passeio. Segundo o TMZ, um segundo carro esteve envolvido, mas sem ferimentos graves.

Segundo o Chefe do Departamento de Polícia do Condado de Martin, Woods afirmou ter tido várias cirurgias, mas falhou todos os testes de sobriedade feitos no terreno por parte dos agentes da autoridade, estando agora detido. Woods terá de passar pelo menos oito horas na prisão, antes de lhe poderem pagar a fiança para a sua eventual saída.

Woods tem estado em recuperação de uma ruptura do tendão de Aquiles, que aconteceu no ano passado, e tem sido equacionado o seu regresso ao Masters no próximo mês.

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