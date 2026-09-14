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O anúncio acontece depois de um concerto da banda esta sábado em Lisboa, na MEO Arena, onde os The Neighbourhood apresentaram o seu mais recente álbum, ((((((ultraSOUND)))))), lançado em novembro de 2025.

O disco marcou o regresso do grupo aos palcos após uma pausa de três anos e mantém a atmosfera sombria e melancólica associada à identidade sonora da banda, combinando elementos de indie rock, alt-rock e pop.

Formados em 2011, os The Neighbourhood ganharam projeção internacional com o álbum de estreia, "I Love You.", editado em 2013. O disco inclui “Sweater Weather”, um dos maiores êxitos da banda, que chegou ao primeiro lugar da tabela Alternative da Billboard.

A banda lançou posteriormente "Wiped Out!", em 2015, The Neighbourhood, em 2018, e "Chip Chrome & The Mono-Tones", em 2020.

O regresso aos palcos aconteceu com a “THE WOURLD TOUR”, descrita como a maior digressão mundial da banda até à data, com passagens por salas como o Madison Square Garden, The O2, Barclays Center, Kia Forum e MEO Arena.

Em julho de 2027, os The Neighbourhood voltam assim a Portugal para atuar no primeiro dia do NOS Alive, no Palco NOS.