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Nota Prévia

Neste livro a palavra amor é usada trinta vezes. A palavra mentira é dita em sete ocasiões. A palavra indiferença em cinco. A palavra promessa em dezasseis. A palavra futuro em oito. As palavras vertigem, fraqueza e crueldade, sabe-se lá porquê, apenas em três. A palavra êxtase foi cirurgicamente colocada quatro vezes. A palavra dúvida surge vinte e quatro vezes. A palavra Deus é pronunciada trinta e cinco vezes, todas elas em vão. Depois, todas as palavras se emaranharam numa só, que cabe ao leitor dizer qual é.

1

O dia amanheceu cristalino. No céu, sem nuvens, o Sol exibia o seu esplendor natural a uma jorna de princípio de verão, mas o trânsito, indefetível fantasma ensombrando as manhãs, tinha, como sempre, pressa em adensar-se, e era por detestar ver-se engolida por ele que Diana se obrigava à disciplina de sair cedo de casa, ainda que isso significasse chegar à editora bastantes minutos antes da hora de entrada. Mas, naquele dia, o sono derrapara no saibro escorregadio do cansaço extremo que faz as pálpebras pesarem como chumbo, e tinha-se atrasado.

A festa dos trinta anos de casados dos pais prolongara-se muito para lá de todas as expectativas, quer em tempo quer em excessos, e quando, às seis e quarenta e cinco, o despertador tocou, ela estava incapaz de se mexer.

Uma mota azul apitou atrás de si com violência, fazendo-a saltar no assento. «Filho da puta!» disse sobressaltada ao mesmo tempo que se encostava à direita, para o deixar passar.

Sentia as têmporas a latejar horrivelmente. Merda. A última rodada de shots de absinto tinha dado cabo dela.

Riu-se ao rever algumas das imagens dessa noite, tinha havido direito a tudo, mas o pai, acompanhado por três dos seus colegas do jornal, a fazer uma performance claramente ensaiada, com direito a roupas e a adereços, do «I Want to Break Free», dos Queen, tinha sido o auge.

Não conseguia esquecer a cara de surpresa da mãe e de como se divertira a vê-la a chorar a rir, agarrada à barriga.

Diana adorava os pais, apesar de se sentir velha perto deles. Faltava-lhe o otimismo inconsequente que ambos tinham, a cumplicidade na irreverência e na alegria de viver, e secretamente sonhava com o dia em que encontraria alguém com quem pudesse partilhar um amor assim, mas agora, à beira dos vinte e nove anos, tão solteira como aos quinze e escrava do seu trabalho como revisora, começava a perder a esperança.

Travou a fundo. Um acidente, por certo batida sem importância, provavelmente não seria mais do que um encosto entre para-choques, mas era o que bastava para já ninguém ir a lado nenhum. Ergueu-se um pouco no assento para tentar ver, mas era escusado. À sua frente uma muralha compacta de carros apitava uma monumental ode à frustração. Merda! Mil vezes merda.

"É Desta Que Leio Isto" "É Desta Que Leio Isto" é um grupo de leitura promovido pela MadreMedia. Lançado em maio de 2020, foi criado com o propósito de incentivar a leitura e a discussão à volta dos livros. Já folheámos as páginas de livros de autores como Luís Sepúlveda, George Orwell, José Saramago, Dulce Maria Cardoso, Harper Lee, Valter Hugo Mãe, Gabriel García Marquez, Vladimir Nabokov, Afonso Reis Cabral, Philip Roth, Chimamanda Ngozi Adichie, Jonathan Franzen, Isabel Lucas, Milan Kundera, Joan Didion, Eça de Queiroz e Patricia Highsmith, sempre com a presença de convidados especiais que nos ajudam à discussão, interpretação, troca de ideias e, sobretudo, proporcionam boas conversas. Ao longo da história do nosso clube, já tivemos o privilégio de contar nomes como Teolinda Gersão, Afonso Cruz, Tânia Ganho, Filipe Melo e Juan Cavia, Kalaf Epalanga, Maria do Rosário Pedreira, Inês Maria Meneses, José Luís Peixoto, João Tordo e Álvaro Laborinho Lúcio, que falaram sobre as suas ou outras obras. Para além dos encontros mensais para discussão de obras literárias, o clube conta com um grupo no Facebook, com mais de 2500 membros, que visa fomentar a troca de ideias à volta dos livros, dos seus autores e da escrita e histórias que nos apaixonam. Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

Alguns metros adiante, Leonardo desceu da mota e tirou o capacete. Não podia acreditar naquilo. Nessa manhã optara especificamente por não levar o carro, para poder fintar quaisquer azares no trânsito e chegar a horas à sua entrevista e agora ali estava ele parado, com um enorme camião TIR atravessado obstruindo totalmente a estrada. «Carma», era o que a namorada lhe diria se o visse agora.

Rebeca estava grávida de seis meses e opusera-se com veemência, com agressividade até, à compra daquela «imaturidade sobre rodas», nome pelo qual gostava de chamar à Harley Davidson LiveWire, azul e preta, que Leonardo mimava como a um primeiro filho. Não lhe perdoava ter gastado tanto dinheiro numa inutilidade daquelas, especialmente estando desempregado e com um bebé a caminho. Na noite em que a mota chegara lá a casa, alertada pelo seu roncar de fera, Rebeca jurara-lhe, de lágrimas nos olhos, que jamais andaria naquela lata ou se esqueceria daquele absoluto ato de egoísmo.

No carro imediatamente ao seu lado, um Mercedes topo de gama, camuflada sob a proteção inimaginável dos óculos escuros, Paula soluçava em silêncio. O marido, de rosto vermelho de raiva, segurava o volante como se o quisesse arrancar. Apesar dos vidros fechados era possível ver que gritava. Não gostara da forma como a mulher sorrira para um colega, no congresso de cirurgia cardiovascular a que ambos tinham ido no fim de semana anterior e, desde então, não parara de a massacrar, numa exibição burlesca de ciúmes que culminara na discussão violenta dessa manhã e no olho negro que ela tentava esconder debaixo de carradas de base.

Paula sempre soubera que o marido era possessivo, mas nunca lhe passara pela cabeça que um dia se atrevesse a levantar-lhe a mão. Sentia que o mundo se tinha aberto debaixo dos seus pés, faltava-lhe apenas decidir se para a engolir ou libertar. Era como se tivesse passado os últimos anos a ver a vida através de um qualquer filtro embelezador que falsifica a realidade que, com o soco de hoje, se partira finalmente.

À sua frente, da janela traseira de um autocarro, um miúdo dos seus sete anos disse-lhe adeus e Paula, apanhada incauta por aquela demonstração de pureza, devolveu-lhe um sorriso. Não tinha filhos, mas gostava de crianças, e para variar, era bom ver algumas fora da sua mesa de operações.

David, tinha oito anos e não sete, e desde os seis que ia sozinho para a escola naquele autocarro. A mãe pegava cedo e não o podia levar, mas ele, não só estava habituado, como verdadeiramente adorava a sensação de independência que aquela simples viagem solitária lhe transmitia. Vanessa tivera-o muito jovem e o pai desaparecera no instante em que o diagnóstico de surdez fora apresentado pelos médicos. David era a alegria e o orgulho da mãe, que para pagar o seu colégio especial se matava a trabalhar em dois empregos, numa empresa de limpezas de condomínios durante o dia, e ao balcão de um restaurante de fast food durante a noite.

Agradado por ter feito sorrir aquela mulher triste, David sentou-se direito no banco e retirou da mochila um pacote de bolachas. Tal como acontecia sempre que a mãe não estava, tinha saído de casa sem comer, e então apercebeu-se de que um casal de idosos o observava. Cuidadosamente, para não as partir, retirou algumas do invólucro de plástico e esticou o braço, oferecendo-as.

A mulher olhou-o encantada e com a delicadeza de quem colhe uma flor, retirou da sua mão pequena uma única bolacha que partiu ao meio e dividiu com o marido. «Obrigada» leu David nos seus lábios.

Helena tinha cancro e Artur acompanhava-a a todas as consultas e tratamentos de quimioterapia. Sempre assim fora desde que se tinham casado há cinquenta e dois anos, juntos na alegria e na dor, apaixonadamente inseparáveis, unidos por um amor tão estoico e irremediável como a doença de Helena.

O motorista, um negro alto e encorpado chamado Miguel, avançou pelo corredor central do autocarro, e num tom que não emanava nada para além de calma e simpatia, explicou aos passageiros o que tinha acontecido. Depois, ouviu pacientemente todos os protestos e impropérios que lhe foram dirigidos, como se de alguma forma extraordinária fosse sua a responsabilidade daquele acidente com o camião, alguns metros mais à frente.

Miguel já tinha tido tantas profissões que quase lhes perdera a conta. Carteiro, entregador de pizzas, porteiro, frente de sala num teatro, pasteleiro de bolos de noiva, modelo de pintura, ladrilhador e agora motorista de autocarro. Lidara com todo o tipo de pessoas, das melhores às piores, e sentira vezes demais, na pele, as violências que essas tais «piores» eram capazes de infligir gratuitamente. Mas nem isso vergava o seu espírito otimista, ou estreitava a enorme amplitude do seu coração. Vivia com o namorado num apartamento minúsculo, tinham um gato e uma janela com sacada repleta de vasos cheios de flores vermelhas, e isso bastava-lhe. Os amigos costumavam dizer-lhe que ele era feliz com pouco, mas Miguel olhava para a sua vida e não via pouco em lado nenhum.

Desceu do autocarro e encaminhou-se para o camião atravessado. Aparentemente tudo se devera a uma ultrapassagem irresponsável por parte de um automóvel comercial, cuja parte da frente jazia agora debaixo das rodas do colosso.

Indiferentes ao milagre de ninguém se ter magoado, os dois condutores discutiam e esbracejavam furiosamente. Miguel começou a aproximar-se com o objetivo de os chamar à razão e foi aí que aconteceu.

Vindo do céu e da terra ao mesmo tempo, um som de volume inimaginável, como um silvo ou um apito ininterrupto, obrigou a que toda a gente levasse as mãos à cabeça para proteger os ouvidos. Era um ruído atroz, com uma magnitude superior a tudo o que alguma vez alguém tinha escutado.

Sem tempo ou espaço para que fosse possível tentar dar sentido ao que estava a acontecer, o pânico instalou-se entre os presentes. O som provocava dores lancinantes na cabeça, e os tímpanos reverberavam essa dor aos limites da loucura. Em todo o lado se via gente a gritar, dobrados sobre si mesmos, ou a colapsarem no chão.

Lá atrás, Diana rastejara para o fundo do carro onde, em posição fetal, comprimia todos os músculos do corpo com tal força e rigidez que nem um gemido saía da sua boca.

Leonardo enfiara rapidamente o capacete, na ilusão de que com ele poderia abafar o som vindo de fora, mas era inútil. O apito vinha de todos os lados como se subitamente se tivesse tornado parte integrante do ar que respiravam.

Farta de ouvir agressões e ameaças, Paula tinha gritado ao marido que se calasse, no preciso momento em que o som começara, e então, ato irracional, sentiu que aquele era o sinal que validava a sua exaustão. Saiu para a estrada e começou a correr por entre os carros, esforçando-se por não cair, resistindo à agonia daquele apito que lhe perfurava o cérebro como uma agulha.

Sentado ao fundo do autocarro, David assistia a isto em silêncio. Não compreendia o porquê de toda a gente ter ficado tão horrivelmente desesperada ao mesmo tempo. Sentia, no entanto, um estranho formigueiro a percorrer-lhe o corpo, que o fez encolher-se no lugar, com os braços à volta dos joelhos.

Agarrado à cabeça, numa obstinação de herói da antiguidade, Miguel olhava em volta tentando encontrar a origem daquele ruído, mas tudo o que via era pessoas aterrorizadas, no mais absoluto estado de vulnerabilidade e confusão. Pensou no namorado e estremeceu. Estaria ele a ouvir aquilo também?

O som manteve-se brutal e inalterável durante aquilo que pareceu uma eternidade, e depois, de repente, da mesma forma como começara, desapareceu.

Um silêncio desconcertante, que durante alguns segundos ninguém ousou quebrar, abateu-se sobre a terra. Todos se olhavam perplexos e agitados, uma sensação física, como um instinto primitivamente animal, fazia-os pressentir que algo estava prestes a acontecer.

Os primeiros gritos vieram de pessoas que tentaram prestar socorro a outras. Era uma visão difícil de compreender a princípio. Ao mais breve toque, uma mão que se estendia para ajudar alguém a levantar-se, um gesto de apoio, de carinho ou de conforto, como quem só pelo contacto físico deseja dizer «Tem calma, já passou, eu estou aqui», e era como se um violento choque elétrico lhes percorresse o corpo, provocando primeiro um esgar de dor excruciante e depois a morte.

«Ninguém se toque!» ouviu-se alguém gritar, ao fim de algum tempo.

Uma jovem mãe em soluços, retrato pungente da histeria, pegou no seu bebé e apertou-o contra o peito. Não demorou mais do que alguns segundos até que ambos caíssem fulminados no chão.

Antecâmara do horror.

Suspensão de choque, pausa momentânea na realidade em que todo o movimento cessa.

Caos.

De repente todos gritam e correm anarquicamente por entre os carros. De todos os lados saltam vozes descontroladas e agressivas.

«Não te aproximes, caralho!», «Sai do carro!», «Não estou a brincar!», «Tenho uma arma, afasta-te!».

Os condutores do camião e do carro comercial, subitamente validados na sua agressividade, avançam um para o outro de punhos erguidos. Desabam ao primeiro embate, como se uma força universal os desligasse.

Livro: "Terra Estreita" Autor: Mafalda Santos Editora: Penguin Random House Data de lançamento: 16 de fevereiro de 2026 Preço: € 18,45 Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

Por todo o lado corpos tombam ao mínimo contacto, caindo desconjuntados e de olhos abertos de horror e espanto, uns sobre os outros, tal qual fantoches de pano na mais pérfida representação do Inferno de Bosch.

Gritos incessantes rasgam o ar atravessando o espaço.

Vozes agudas, graves, roucas, ofegantes, carregadas de desespero, misturam-se num coro dissonante. Algumas chamam nomes, outras gritam histericamente por ajuda ou ameaçando os demais, e há ainda quem solte berros secos, sem palavras, medo puro, esvaziado de pensamento. Um mar de som sem ordem nem pausa.

Atónito ao comprovar a rapidez com que a civilização se dissolve e o verniz da sociedade estala, Miguel, com o olhar injetado pelo sentido de missão que o seu caráter não permitia que abandonasse, correu aos tropeções para o autocarro. Mas quando entrou e se confrontou com as expressões de angústia expectante dos passageiros, sentiu a força abandonar-lhe as pernas e as ideias revoltas e perdidas. Respirou fundo e duas grossas lágrimas assomaram-lhe aos olhos.

— Não se toquem, por favor! O toque mata! — balbuciou.

Instintivamente todos se afastaram uns dos outros, felizmente o autocarro não estava cheio e isso permitiu que aqueles que estavam sentados lado a lado mudassem de lugar sem grande desordem, somente Helena e o marido não se mexeram.

Tinham prometido um ao outro lutar sempre pela vida, apesar das reformas miseráveis, das células cancerígenas, dos tratamentos horríveis, do cansaço. Não sabiam o que aquilo era, nem quanto tempo ia durar, mas isso pouco importava. Um mundo onde não se podiam tocar já não era mundo, uma vida na qual o amor que sentiam um pelo outro não se podia materializar em mãos entrelaçadas, em beijos de boa noite, em pés frios que na cama se procuram, já não era vida.

Estavam velhos, o tempo tinha-lhes sido generoso, mas a fadiga era já maior do que a vontade, e continuarem vivos não era mais do que uma prova de amor. O toque um do outro era tudo o que tinham, e abdicarem dele, por um momento que fosse, era um preço que não estavam dispostos a pagar.

Olharam-se com uma expressão de ternura sem fim e sorriram.

E então, perante o horror deslumbrado de todos os presentes, abraçaram-se uma última vez.

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