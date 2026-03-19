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O programa cruza obras de nove compositores de três séculos distintos, incluindo Mozart, Mendelssohn, Chopin, Liszt, Albéniz, Rachmaninov, Debussy, Falla e Arno Babadjanian. É precisamente a peça do compositor arménio que dá nome ao recital e encerra o programa.

Para Teresa da Palma Pereira, “a emoção à flor da pele da música de Babadjanian dá nome ao programa, mas a beleza poética atravessa todas as peças do reportório”. Segundo a pianista, as composições conduzem “às emoções e à alegria dançante, ou à introspeção e à nostalgia, temas poéticos por excelência”.

Em paralelo com os recitais, Teresa da Palma Pereira prepara a gravação do seu sexto álbum nos estúdios da Valentim de Carvalho, em abril. Entre os discos já lançados destacam-se Terra, com obras de Mussorgsky, Bartók e Albéniz, Identidade, com peças de Debussy, Prokofiev e Liszt, e A Valsa Transfigurada, com Schubert e Schumann. Gravou ainda o Concerto nº1 de Brahms, com a Orquestra do Norte sob a direção do maestro José Ferreira-Lobo, e o disco Encontro, com composições de Mozart e Schumann.

Laureada com diversos prémios nacionais e internacionais, Teresa da Palma Pereira tem colaborado com algumas das principais orquestras portuguesas e apresentado concertos em França, Itália, Bélgica, Holanda, Hungria, Suécia, Brasil e China, incluindo Macau. Atualmente, é diretora artística da Academia de Música Flor da Murta, em Paço D’Arcos, e, desde 2018, também dirige artisticamente o FIPO.

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