O texto é uma viagem entre memória e imaginação, onde se revisita a herança dos antepassados. Rompe-se com o passado e encontra-se, entre perdas e fantasmas, uma verdade íntima.
"Esta obra é uma viagem entre passado e futuro, entre memória e imaginação. Parte de uma tentativa de compreender, através da escrita, a herança deixada pelos pais e antepassados. É a história de um homem poeta que atravessou diversos tempos até chegar a este palco. Ao escrever, o autor afasta-se das figuras que ama, traindo crenças e memórias, rasgando tudo até restar apenas o pensamento gravado no seu íntimo. Imagina um livro perdido num naufrágio, talvez destruído por uma criança, cujas palavras permanecem vivas dentro de si. Entre os fantasmas e as mentiras da imaginação, encontra uma verdade profunda e pessoal. No fim, entrega-se ao público: pele, palavras e amor — é o ator da sua própria história", diz a sinopse.
Os bilhetes podem ser adquiridos aqui e custam 12 euros.
Comentários