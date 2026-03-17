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O Teatro São Luiz assinala o Dia Mundial do Teatro, a 27 de março, com a inauguração da exposição “A Luz que Ficou – Um retrato íntimo do São Luiz”, da fotógrafa Estelle Valente. A abertura está marcada para as 17h00, com a exposição a ocupar espaços interiores e exteriores do teatro.
A exibição reúne mais de 200 fotografias captadas entre 2015 e 2025, num trabalho que acompanha de perto o quotidiano do São Luiz ao longo de dez anos. O percurso visual cruza imagens de cena, bastidores, retratos e momentos silenciosos registados nos corredores e palcos, revelando diferentes dimensões da vida do teatro.
A exposição estará patente até 19 de julho.
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