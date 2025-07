Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Para integrar esta entidade, o TMP passou por um processo de credenciação que envolveu a avaliação da qualidade dos equipamentos – Teatros Rivoli e Campo Alegre –, dos seus recursos humanos e da sua gestão, entre outros fatores, diz a autarquia em comunicado.

