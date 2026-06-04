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Escrita por Luís de Camões, a peça centra-se numa das aventuras amorosas de Júpiter no mundo dos mortais. Para conquistar Almena, mulher do general Enfatrião, ausente na guerra, o deus assume a aparência física do marido. O regresso do verdadeiro Enfatrião desencadeia uma sucessão de equívocos e conflitos em torno da identidade, marcados pelo humor e pela confusão entre o humano e o divino.

Com nove atores em cena, a produção integra o trabalho continuado do Teatro Maizum na divulgação do Teatro Clássico Português e do repertório quinhentista. A companhia, dirigida artisticamente por Silvina Pereira, dedica-se há mais de quatro décadas à investigação, encenação e promoção de textos fundamentais da literatura portuguesa.

O elenco é composto por Susana Sá, Lita Pedreira, Eduardo Frazão, Paulo Matos, Jan Gomes, Tiago Almeida, Pedro Saavedra, Gabriel de Castilho e Miguel Vasques.

Antes da estreia oficial, a companhia apresenta uma anteestreia no dia 3 de junho, na Biblioteca do Liceu Camões, integrada na IX Reunião Internacional de Camonistas. Após as apresentações no Auditório Camões, entre 10 e 13 de junho, o espetáculo segue para o Auditório de Santa Joana Princesa, onde estará em cena de 19 a 21 de junho.

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