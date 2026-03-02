Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A criação é de Malu Vilas Boas, com texto de Ana Markl e Luís Leal Miranda, e surge no contexto das celebrações do centenário de Alexandre O’Neill (1924–1986). O poeta, considerado “um grande poeta menor”, marcou-se pelo humor, ironia e uma relação lúdica e crítica com a linguagem, aspetos que são explorados e encenados de forma interativa nesta proposta performativa.

No espetáculo, o público é convidado a visitar o Museu do Pensamento Poético, guiado por Ana, uma personagem que conduz a “visita” à mente de O’Neill. Ao longo do percurso, a poesia ganha vida através de dispositivos cénicos criativos, como a Máquina de Fazer Poemas, o Dicionário Gigante, o arquivo de memórias ou o frasco das palavras inventadas. A performance cruza teatro, música, sonoplastia e artes plásticas, oferecendo uma experiência imersiva que vai além da simples biografia do poeta.

O espetáculo é uma homenagem à obra Uma Coisa em Forma de Assim (1980) e celebra o apetite pela vida e pela criatividade que caracterizou Alexandre O’Neill.

Coproduzido pela SIGA 25 em parceria com o LU.CA – Teatro Luís de Camões, onde estreou em novembro de 2024, Um Poeta em Forma de Assim apresenta-se no TeCA com o seguinte calendário: Quinta e sexta-feira (5 e 6 de março): sessões às 10h30 e 15h00; Sábado e domingo (7 e 8 de março): sessões às 16h00

No dia 7 de março, a sessão será descontraída, destinada a tornar a experiência mais acessível aos mais pequenos. Os bilhetes têm o custo de 12 euros.

