Taylor Swift anunciou o 12.º álbum de estúdio durante uma aparição no podcast de seu namorado Travis Kelce.

A estrela pop não disse quando o disco, intitulado "The Life Of A Showgirl", será lançado.

Os fãs já podem encomendar o álbum em vários formatos e o site da cantora diz que as cópias físicas serão enviadas até 13 de outubro.

Na segunda-feira, a Taylor Nation — braço oficial da equipa de marketing da cantora — divulgou o lançamento no TikTok com 12 imagens com a legenda: "Pensando em quando ela disse 'Vejo-vos na próxima era...'"

Uma edição especial limitada em vinil do álbum será lançada na cor "Portofino laranja glitter", de acordo com a página de pré-venda do site. Uma edição especial em cassete também está disponível para pré-venda.

Um breve clipe do podcast New Heights, apresentado pelo namorado estrela da NFL de Swift, Travis Kelce, e o irmão Jason, um ex-jogador da NFL, foi partilhado nas redes sociais na manhã de terça-feira.

O vídeo mostrou Swift a tirar uma cópia do álbum de uma mala com a capa distorcida.

O episódio completo do podcast será lançado às 23h desta terça-feira.

Este novo trabalho sucede a "The Tortured Poets Department", lançado no ano passado durante a digressão recorde "Eras Tour", que arrecadou mais de 2,2 mil milhões de dólares em dois anos e cinco continentes e passou a ser a digressão com maiores receitas de bilheteira de todos os tempos.

Este é o primeiro lançamento da cantora desde que assumiu o controlo de todo o seu catálogo anterior da empresa Shamrock Capital por um valor não revelado.

Num esforço para retomar o controlo sobre a sua música nos últimos anos, Swift vem a regravar e lançar os seus seis primeiros álbuns. Alguns dos lançamentos da 'Taylor's Version' incluíram novas músicas, além de conteúdos visuais para oferecer uma compreensão mais profunda do seu trabalho.

Os quatro álbuns regravados lançados até agora foram grandes sucessos comerciais e culturais, cada um com entrada na lista de álbuns Billboard 200 dos EUA em primeiro lugar, o que fez de Swift a mulher com mais álbuns em primeiro lugar na história.