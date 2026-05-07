Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A peça “Sr. Engenheiro” — Alegadamente Um Musical chega ao Porto a partir de 14 de maio, no Coliseu Porto AGEAS, propondo uma abordagem humorística a acontecimentos que fazem parte do imaginário coletivo nacional.
Inspirado na realidade política e social portuguesa e em factos públicos relacionados com o antigo primeiro-ministro José Sócrates, o espetáculo insere-se na tradição da crónica de costumes portuguesa, recorrendo à sátira social e política.
Com texto e canções originais, a produção assume influências de autores e figuras marcantes da cultura portuguesa, como Gil Vicente, Almeida Garrett, Eça de Queirós, Guerra Junqueiro e Bordalo Pinheiro.
O elenco reúne Alexandre Carvalho, Brienne Keller, Jorge Mourato, Manuel Marques, Marta Andrino, Miguel Raposo, Samuel Alves, Sílvia Filipe, Sissi Martins e Rita Cruz. Segundo a produção, no espetáculo “não falta o melhor amigo, a procuradora, o motorista e as namoradas”.
A produção da UAU conta com texto de Henrique Dias, encenação de Rui Melo e música de Artur Guimarães.
O musical terá ainda música ao vivo com uma orquestra composta por Artur Guimarães, ao piano e como maestro, acompanhado por Tom Neiva na bateria, André Galvão no baixo, João Valpaços no violoncelo, Marcelo Cantarinhas na guitarra e Inês Nunes ou Carlos Domingues na viola d’arco.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários