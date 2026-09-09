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Matt Stone e Trey Parker, criadores da série de animação, anunciaram a alteração através das redes sociais, numa publicação em que afirmam ter-se inspirado na “coragem e patriotismo” da Apple e da Google.

“Estamos a mudar o nome de South Park para SOUTH AMERICA”, escreveram.

A publicação inclui uma imagem do conhecido letreiro de South Park, no Colorado, com a palavra “Park” substituída por “America”.

A referência é dirigida às recentes decisões de Donald Trump para alterar nomes geográficos. Em agosto, o presidente norte-americano assinou uma ordem executiva para mudar o nome do Lago Ontário para “Lake America”, enquanto no ano passado determinou que o Golfo do México passasse a ser designado, nos Estados Unidos, como “Gulf of America”.

A Apple e a Google acabaram por adotar a designação “Lake America” nas respetivas aplicações de mapas para utilizadores nos EUA. No caso do Golfo do México, o México rejeitou a alteração, argumentando que um único país não pode mudar unilateralmente o nome de uma massa de água partilhada internacionalmente.

O anúncio surge depois de South Park, que está atualmente na 29.ª temporada, ter vencido no domingo o Emmy de Melhor Programa de Animação.

A série aproveitou também a cerimónia para voltar a satirizar Trump, publicando uma imagem de uma versão ficcional do presidente norte-americano acompanhada da frase: “Finalmente ganhaste o teu Emmy.”

Segundo a BBC, ainda não é claro se “South America” será o nome definitivo da série ou se South Park recuperará a designação original ao longo da temporada.

Os criadores aproveitaram ainda a publicação para ironizar com a empresa-mãe da série, a Paramount Skydance, a que chamaram “a Skydance Capitulation” (“Capitulação da Skydance”, numa tradução livre).

A referência surge num contexto de grande instabilidade no setor dos media norte-americanos. A administração Trump aprovou este ano a fusão de 111 mil milhões de dólares entre a Paramount Skydance e a Warner Bros. Discovery, uma das maiores operações do setor. O negócio foi, entretanto, suspenso até junho de 2027, depois de 12 estados norte-americanos terem avançado com processos judiciais, alegando riscos para a concorrência e para os preços pagos pelos consumidores.

Uma relação marcada pela sátira a Trump

South Park, que está no ar desde 1997, tem satirizado regularmente Donald Trump ao longo dos seus dois mandatos presidenciais. Os criadores Matt Stone e Trey Parker têm sido alvo de críticas do próprio presidente, da Casa Branca e de apoiantes do movimento MAGA.

Durante a 27.ª temporada, a Casa Branca chegou a descrever a série como um programa de “quarta categoria”, acusando-a de estar “por um fio” e de recorrer a ideias pouco inspiradas numa tentativa desesperada de chamar a atenção.

A reação surgiu depois de um episódio ter mostrado uma versão ficcional de Trump nu na cama com Satanás.

A nova temporada de South Park estreia a 16 de setembro.

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