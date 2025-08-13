A temporada arranca a 5 de setembro, nos Açores, com a comédia "SWING", apresentada no Coliseu Micaelense. A última paragem desta digressão junta em palco Diana Nicolau, Diogo Morgado, Manuel Marques e Susana Blazer, numa história que aborda relações, etiqueta sexual e o estilo de vida swinger como forma de apimentar a vida a dois.

De regresso a Lisboa, o Teatro Tivoli BBVA recebe, entre 15 e 23 de setembro, quatro concertos inéditos que reforçam o compromisso da UAU com a música portuguesa:

15 de setembro: concerto de abertura da temporada 2025/2026 da Orquestra Metropolitana de Lisboa, o primeiro de sete espetáculos que a formação apresentará no Tivoli.

16 de setembro: Fábia Rebordão apresenta Pontas Soltas, um espetáculo que vai além do fado, com a participação especial de Sérgio Godinho, João Pedro Pais, Dino D’Santiago e Custódio Castelo.

17 de setembro: o Sexteto de Jazz de Lisboa comemora 40 anos de carreira revisitando temas do seu único disco, Ao Encontro, e apresentando novas composições.

23 de setembro: Jorge Fernando regressa ao palco com Tantos Fados Deu-me a Vida, acompanhado por New Max, Jonas com Fado Batido, Filipa Cardoso, Fábia Rebordão, Berg e Tozé Brito.

O mês fecha com a estreia da comédia "Sexo e a Idade", a 24 de setembro, no Auditório dos Oceanos, em Lisboa. Pela primeira vez juntos em palco, Pedro Teixeira, Diogo Valsassina, Manuel Marques e Jorge Mourato interpretam um grupo de amigos que, com humor e exagero, tenta compreender o universo feminino das ex às imaginadas. No dia 23, será realizada uma sessão solidária, com bilhetes a 12 euros, cuja receita reverterá integralmente para a APOIARTE – Casa do Artista.

