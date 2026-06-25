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A 31.ª edição da Semana Internacional de Piano de Óbidos (SIPO) tem início esta sexta-feira, 26 de junho. O festival prolonga-se até 4 de agosto e volta a afirmar-se como um dos principais encontros dedicados ao piano em Portugal.

Promovida pela Associação de Cursos Internacionais de Música (ACIM) e dirigida artisticamente pela pianista Manuela Gouveia, fundadora da iniciativa, a SIPO reúne artistas consagrados, jovens intérpretes e diversas propostas culturais distribuídas por Óbidos, Caldas da Rainha e Lisboa.

O concerto de abertura contará com a Orquestra Gulbenkian, dirigida por José Eduardo Gomes, e com Boris Berman como solista, no Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha. O programa inclui o Concerto para Piano e Orquestra n.º 5, “Imperador”, e a Sinfonia n.º 5, ambas de Ludwig van Beethoven.

Entre os momentos de destaque da programação encontra-se a estreia mundial de Capriccio, obra de Sérgio Azevedo escrita para piano e quinteto de metais. A apresentação está marcada para 10 de julho, na Igreja da Misericórdia de Óbidos, integrada no concerto “100 Caminhos”, interpretado por Diana Botelho Vieira e pelo quinteto de metais que dá nome ao espetáculo.

A dimensão internacional do festival volta a refletir-se na participação de pianistas como Boris Berman, Wei-Yi Yang, Andrea Bonatta e James Giles, que protagonizam vários recitais ao longo do evento. Os programas incluem obras de compositores como Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Debussy, Robert Schumann e Sergei Prokofiev.

A diretora artística da SIPO, Manuela Gouveia, apresentará a 27 de julho um recital ao lado do violinista Eliseu Silva, na Igreja da Misericórdia de Óbidos. O concerto será inteiramente dedicado a Beethoven, incluindo a Sonata n.º 8, op. 30 n.º 3, e a Sonata n.º 9, op. 47, “Kreutzer”.

Já a 24 de julho, o CCC Caldas da Rainha recebe a mezzo-soprano Ana Rita Coelho, vencedora do primeiro prémio do Concurso Internacional de Ópera de Cascais, acompanhada ao piano por João Paulo Santos. O recital será dedicado à tradição da mélodie francesa, com obras de Liszt, Saint-Saëns, Debussy, Fauré e Ravel.

A programação inclui também iniciativas ligadas às artes visuais e à reflexão musical. A exposição “O TEMPO — Ciclos de Silêncio”, de Rosa Maria, será inaugurada a 4 de julho, na Casa da Barbacam. No dia 29 de julho, o compositor e maestro Alexandre Delgado apresenta a conferência “Felizmente Há Luar”, dedicada ao seu percurso e pensamento composicional.

A componente formativa continua a ser uma das marcas da SIPO, através das masterclasses e dos concertos dos participantes e laureados. O Concerto dos Participantes SIPO 2026 – Prémio ACIM/Antena 2 realiza-se a 2 de agosto, enquanto os laureados da edição de 2025 se apresentam em Lisboa, Óbidos e Caldas da Rainha.

Com bilhete único de 15 euros para os concertos, a Semana Internacional de Piano de Óbidos volta a reunir músicos e estudantes de vários países, reforçando o seu papel na formação de jovens intérpretes e na promoção da música erudita.

A SIPO realizou a sua primeira edição em 1996 e tem decorrido ininterruptamente desde então. Organizada pela ACIM, conta com o apoio da Câmara Municipal de Óbidos e do Secretariado da Cultura, que lhe atribui desde o início o estatuto de Interesse Cultural. Desde a criação do festival, participaram nas suas masterclasses estudantes oriundos de mais de 50 países.

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