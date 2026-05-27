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PREFÁCIO

Tocado pela magia da segurança

Quando tinha 12 anos, acompanhei a minha irmã mais velha, que tinha 14 anos, numa semana de férias na praia com a amiga dela, Lila, e a mãe desta, Ruth. Ficámos numa casa de praia antiga, algo degradada, situada à beira de um penhasco com vista para o mar. Era agosto, e todos os dias descíamos a correr por um trilho sinuoso até à praia, onde mergulhávamos nas ondas e apanhávamos sol. Depois, subíamos novamente a colina, tomávamos um banho de mangueira no jardim para tirar a água salgada, secávamo-nos e corríamos para dentro de casa para ir buscar gelado. Comíamos refeições fartas, jogávamos jogos de tabuleiro e, de vez em quando, íamos até à vila passear e explorar.

Estava grato à minha irmã por me ter convidado a juntar-me a ela e à Ruth por ter concordado em incluir-me nas férias da sua família. Não era uma pequena proeza receber mais dois adolescentes, um dos quais ela não conhecia, numa escapadela de uma semana. A Ruth, como a sua homónima bíblica, foi uma anfitriã incrivelmente generosa. Sentimo-nos imediatamente em casa. A Ruth transmitia calma e tranquilidade, arvorava um sorriso paciente e falava de uma maneira que mostrava que se preocupava genuinamente e que nós éramos importantes. Se houvesse sequer um indício de tensão entre nós, crianças, tinha a capacidade de a dissipar sem esforço. Nunca nos dizia propriamente o que fazer ou quando o fazer, mas, de algum modo, sabíamos e queríamos fazer o certo quando estávamos com ela.

"É Desta Que Leio Isto" "É Desta Que Leio Isto" é um grupo de leitura promovido pela MadreMedia. Lançado em maio de 2020, foi criado com o propósito de incentivar a leitura e a discussão à volta dos livros. Já folheámos as páginas de livros de autores como Luís Sepúlveda, George Orwell, José Saramago, Dulce Maria Cardoso, Harper Lee, Valter Hugo Mãe, Gabriel García Marquez, Vladimir Nabokov, Afonso Reis Cabral, Philip Roth, Chimamanda Ngozi Adichie, Jonathan Franzen, Isabel Lucas, Milan Kundera, Joan Didion, Eça de Queiroz e Patricia Highsmith, sempre com a presença de convidados especiais que nos ajudam à discussão, interpretação, troca de ideias e, sobretudo, proporcionam boas conversas. Ao longo da história do nosso clube, já tivemos o privilégio de contar nomes como Teolinda Gersão, Afonso Cruz, Tânia Ganho, Filipe Melo e Juan Cavia, Kalaf Epalanga, Maria do Rosário Pedreira, Inês Maria Meneses, José Luís Peixoto, João Tordo e Álvaro Laborinho Lúcio, que falaram sobre as suas ou outras obras. Para além dos encontros mensais para discussão de obras literárias, o clube conta com um grupo no Facebook, com mais de 2500 membros, que visa fomentar a troca de ideias à volta dos livros, dos seus autores e da escrita e histórias que nos apaixonam. Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

Não fui o único a ser tocado pela essência da Ruth. Era professora do terceiro ano e muitos dos seus alunos mantiveram o contacto com ela, décadas depois de concluírem os estudos. Parecia ser uma presença acolhedora nas vidas de todos os que a rodeavam. Isso não significa que a vida da Ruth não tivesse desafios. Depois da morte do marido, aos 46 anos, de doença cardíaca, ficara sozinha a cuidar de duas filhas e tivera de mudar de profissão para as sustentar. Tornou-se produtora numa cadeia de televisão importante — um meio que, na altura, era predominantemente masculino, e produziu uma série de documentários premiados.

Desde então, visitei muitos lugares bonitos em todo o mundo e desfrutei de outras férias maravilhosas; ainda assim, aquele verão mágico passado com Ruth ocupa um lugar de destaque na minha memória. Só décadas mais tarde, quando deparei com a investigação sobre o apego seguro, é que percebi por que razão essas férias estão tão presentes na minha mente. É por causa da Ruth.

Com o que sei hoje, reconheço que a Ruth, que já não está entre nós, era uma pessoa segura. As pessoas seguras têm o dom de elevar todas as pessoas que as rodeiam. Se o leitor recuar ao seu passado, muito provavelmente conseguirá identificar algumas das experiências seguras na sua vida. E, se as analisar um pouco mais, suspeito de que irá perceber que também foram alguns dos momentos mais felizes que viveu.

A minha irmã, a razão pela qual participei nessas férias específicas, tem o mesmo talento inato da Ruth e é uma presença segura na minha vida desde que me lembro. Desde que era uma criança de tenra idade, sempre me deixou acompanhá-la para todo o lado. Nunca fui excluído de nenhuma das suas idas e vindas. Algumas das minhas memórias mais antigas são de a acompanhar, quando tinha 4 ou 5 anos, para ir visitar uma amiga dela, porque a cadela teckel desta tinha tido três cachorrinhos adoráveis com quem eu queria ir brincar, e de a acompanhar quando saía com um grupo de amigas para o parque.

Com efeito, um vasto conjunto de investigação das últimas décadas revela quão essenciais são para a nossa felicidade e bem-estar mesmo as mais ínfimas interações seguras. A investigação vai ainda mais longe — sugere que estas interações seguras, que ocorrem durante toda a nossa vida, podem deixar uma semente de segurança no nosso interior, algo que podemos cultivar e utilizar para nos tornarmos mais seguros.

Neste livro, alio conhecimentos de experiências seguras da minha própria vida às dos meus pacientes, alunos e entrevistados, a par de descobertas da investigação sobre apego seguro e o cérebro, para o ajudar a tornar-se mais seguro de forma duradoura. Recorro também a um método que desenvolvi no meu trabalho clínico, chamado Terapia de Fomento da Segurança ou, de maneira resumida, Terapia de Segurança, que incentiva a partilha de memórias seguras enquanto procuramos descobrir essas sementes de segurança que existem dentro de nós, para depois utilizar essas experiências como meio de nos tornarmos mais seguros no dia a dia.

Ao longo dos anos, os meus pacientes contaram-me dezenas de experiências seguras em terapia. Alguns tiveram pais excecionais, outros tiveram avós extremamente dedicados. Muitos descreveram professores, cônjuges, mentores, chefes e irmãos incrivelmente afetivos, que lhes ofereceram os seus talentos de segurança. À medida que o tempo foi passando, a minha admiração pelas pessoas seguras deste mundo aumentou imenso. À medida que continuo a ouvir, com admiração, os testemunhos do apego seguro, apaixonei-me pelas pessoas seguras que nos rodeiam. São aquelas que estão sempre presentes para nós — raramente nos falham ou entram em conflito connosco. Percebi que esse talento muitas vezes passa despercebido, talvez até seja ignorado, possivelmente porque as pessoas seguras são tão estáveis. Há muito pouco drama em torno delas, o que leva a que os seus muitos dons passem despercebidos. Em contrapartida, na Terapia de Segurança, as pessoas seguras deste mundo assumem o primeiro plano quando proporcionam um modelo de segurança e tranquilidade nos seus relacionamentos, ensinando-nos a viver de forma mais segura. Esta abordagem não só nos orienta no desenvolvimento de relacionamentos seguros como também produz mudanças nos nossos cérebros que nos ajudam a recuperar de adversidades passadas.

Livro: "Seguros" Autor: Dr. Amir Levine Editora: Penguin Data de lançamento: abril de 2026 Preço: € 20,95 Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

Este livro, tal como o trabalho que desenvolvo com os meus pacientes, irá ajudá-lo a aceder a essas sementes seguras, que existem tanto em si como no seu mundo, e a expandi-las e desenvolvê-las, para que também possa tornar-se mais seguro, como a Ruth, a minha irmã e tantos outros. Viver desta forma, naquilo a que chamo modo seguro, significa que irá avançar pelo mundo — amando, trabalhando, fazendo amigos e cuidando de si e dos outros — de uma maneira mais segura.

OS EFEITOS ABRANGENTES DE VIVER EM MODO SEGURO

Descobertas científicas recentes revelaram que viver em modo seguro tem o poder de impactar positivamente muitas dimensões diferentes da nossa vida. Os estudos mostram que a vantagem de viver em modo seguro se estende muito além do âmbito dos relacionamentos românticos, afetando a forma como se vê a si mesmo, o mundo que o rodeia e as suas relações em geral. Por exemplo, os estudos concluíram que, quando somos seguros, temos tendência para lidar melhor com as redes sociais, evitando os impactos negativos que os indivíduos inseguros experienciam com frequência — como ficarem obcecados com a maneira como podem ser percecionados pelos outros ou interpretarem a falta de «gostos» como rejeição. No que diz respeito aos hábitos de consumo, as pessoas seguras são menos influenciadas pelo consumismo, e os logótipos e as marcas são muito menos apelativos. Em termos de saúde e doença, têm tendência para ser mais saudáveis ao longo do tempo e para ter um melhor relacionamento com os profissionais de saúde. Quando enfrentam uma doença difícil, seja cancro ou uma condição crónica e dolorosa como a fibromialgia, apresentam menos sintomas físicos e lidam melhor com a doença em termos emocionais — ficam menos deprimidos e a sua perspetiva geral em relação à vida é menos afetada pela doença. Mesmo quando estão à procura de emprego, as pessoas seguras tendem a ser muito mais positivas em relação a isso. São mais eficazes na sua procura, e o processo não tem um impacto negativo tão grande — não lhes rouba a autoestima.

Assim, para resumir dezenas de estudos, a vida é muito menos desgastante a nível emocional quando somos seguros! Viver em segurança, ao que tudo indica, liberta-nos para dedicarmos tempo ao que realmente importa, dando-nos a oportunidade de criar amizades, educar, criar e explorar.

Mas como podemos tornar-nos mais seguros de forma consistente?

Os estudos de imagiologia cerebral mostram repetidamente que as pessoas com apego seguro diferem das que têm apego inseguro, tanto na estrutura do cérebro como na forma como este funciona. Determinadas áreas cerebrais relacionadas com a ansiedade e o stress são particularmente afetadas. Para nos tornarmos mais seguros, temos, literalmente, de encontrar uma maneira de mudar a estrutura e o funcionamento do nosso cérebro. Contudo, como se pode fazer isso? A resposta surgiu-me de forma inesperadamente oportuna.

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