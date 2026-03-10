Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Adaptada para televisão por Liz Sarnoff, a produção é descrita como um dos projetos mais aguardados inspirados nos livros da autora, cuja saga já vendeu mais de 120 milhões de cópias em todo o mundo desde a estreia da personagem em 1990.

A série acompanha a história da médica legista Kay Scarpetta, interpretada por Nicole Kidman, que investiga um assassino em série enquanto tenta impedir que um caso que marcou a sua carreira há quase três décadas se torne também a sua ruína. Com foco na investigação forense moderna, a narrativa explora não só os crimes, mas também as dimensões psicológicas de investigadores e criminosos.

“Scarpetta” desenvolve-se em duas linhas temporais: uma que acompanha o início da carreira da protagonista no final dos anos 1990 como médica legista-chefe e outra que mostra o seu regresso, no presente, à cidade natal para retomar o antigo cargo enquanto investiga um homicídio.

O elenco reúne vários nomes conhecidos de Hollywood. Além de Nicole Kidman, participam Jamie Lee Curtis, no papel da irmã da protagonista, Dorothy Farinelli, Bobby Cannavale como o detetive Pete Marino, Simon Baker como o especialista comportamental do FBI Benton Wesley e Ariana DeBose como Lucy Farinelli Watson, sobrinha de Scarpetta e especialista em tecnologia. As versões mais jovens destas personagens são interpretadas por Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale e Hunter Parrish.

Todos os episódios de “Scarpetta” ficam disponíveis na plataforma em mais de 240 países e territórios. Em Portugal, o acesso ao catálogo da Prime Video está incluído na subscrição Prime, com um custo de 4,99 euros por mês ou 49,90 euros por ano.

