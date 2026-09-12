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Em Lisboa, há tradições que parecem resistir ao tempo. Os Casamentos de Santo António são uma delas. Todos os anos, dezenas de casais dão o nó numa celebração que se tornou parte do imaginário da cidade.

Mas, para Rúben Alves, essa tradição também pode ser uma forma de olhar para aquilo que está a mudar. O realizador de “A Gaiola Dourada” regressa agora ao cinema com “Santo António – O Casamenteiro de Lisboa”, uma comédia que parte de uma pergunta: e se os franceses quisessem comprar uma das tradições mais tipicamente lisboetas?

O filme estreou a 10 de setembro e volta a reunir Rúben Alves com Rita Blanco, protagonista de “A Gaiola Dourada”, filme que o tornou conhecido do grande público e que acompanha uma família de emigrantes portugueses em França.

Em entrevista à Vogue, Rúben Alves explica que a identidade é um dos elementos centrais do seu cinema. É, nas suas palavras, a “chave do ser humano para não desaparecer”.

E essa identidade está também na imagem do filme. “Santo António – O Casamenteiro de Lisboa” recupera alguns dos elementos visuais que marcaram “A Gaiola Dourada”, com tons dourados e uma banda sonora onde cabem vozes tão reconhecíveis como as de Amália Rodrigues e Marco Paulo.

A história acompanha Carmo (Rita Blanco) e Valentim (Joaquim Monchique) nas tentativas de salvar os Casamentos de Santo António. Pelo caminho, surgem personagens diferentes, que representam várias formas de olhar para a cidade e para a própria ideia de pertença.

“Duas personagens reais que eu encontrei que estão a tentar salvar a tradição”, explica Rúben Alves.

Para o cineasta, os Casamentos de Santo António têm uma característica particularmente cinematográfica: “Esta coisa dos casamentos de Santo António é tão pop. Mas é tão maravilhosa”.

É neste ponto que a história de Carmo e Valentim se cruza com uma Lisboa que muitos habitantes reconhecem.

Ao longo do filme aparecem os vizinhos que deixámos de conhecer, as lojas com história que desaparecem e os pequenos cafés onde o tradicional galão e a torrada dão lugar ao latte e à tosta de abacate.

Rúben Alves não esconde a inspiração na própria cidade onde vive.

“No fundo é falar sobre o que está a acontecer com a gentrificação. Há sítios em que eu nem sinto que estou em Lisboa. Uma cidade a vender-se muito, para business, para lucro no momento.”

“Eu vivo num bairro típico, à minha volta há sítios de brunch e avocado toast. As pessoas não falam português, não é escrito em português. Tudo é feito só para o estrangeiro.”

O cineasta reconhece que estes novos espaços podem coexistir com o comércio tradicional, mas alerta para o desequilíbrio: “Há um gap gigante entre esses sítios e o café que está a desaparecer. É bom que haja, mas não pode ser só isso”.

“Eu estou a ver no meu bairro desaparecer tudo. Isto é que me motivou a fazer este filme, a dizer: ‘Não, temos de falar sobre o que está a acontecer’. E temos essa noção de não deixarmos passar.”

Rúben Alves afirma: “Eu não sou político. Mas, à minha medida, é fazer algo para as pessoas verem e se calhar agirem.”

Seis casais e uma Lisboa diferente

A missão de Carmo e Valentim passa por reunir seis casais completamente diferentes para demonstrarem que são modernos. Há um casal homossexual, um casal de idosos, uma portuguesa que renega a sua portugalidade e um espanhol e de um casal que apenas aceita participar porque está em jogo um apartamento em Lisboa.

A diversidade das personagens permite ao filme explorar diferentes relações com a cidade, com Portugal e com a própria ideia de tradição.

Rúben Alves quis também construir um elenco capaz de cruzar diferentes universos da representação portuguesa.

“O meu desafio era misturar pessoas, atores que vinham de cantos diferentes: cinema de autor, novelas, humoristas... tudo misturado. Foi desafiante, mas gostei de trabalhar com atores que admiro.”

Uma homenagem aos “resistentes”

Sem dar spoiler, mas mencionando o final, “Santo António – O Casamenteiro de Lisboa” deixa uma homenagem àqueles que Rúben Alves considera os “resistentes” da cidade: as pessoas e os espaços que continuam a preservar uma determinada ideia de Lisboa.

Pode ser considerada um história de amor e união, mas por baixo dos casamentos, da música e da comédia, está uma pergunta sobre a forma como vivemos juntos.

“Nunca fomos tão rodeados de comunicação e nunca fomos tão sozinhos.”

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