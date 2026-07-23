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Os Santamaria anunciaram o fim da restrição que os impedia de interpretar publicamente as canções “Eu sei, tu és” e “Não dá p’ra viver sem ti”, depois de uma decisão judicial que, segundo o grupo, declarou cessado o impedimento existente.

Num comunicado divulgado nas redes sociais, a banda revelou que a decisão foi proferida no dia 20 de julho de 2026 e classificou o momento como “um dia de festa”, manifestando “imensa alegria e emoção” pelo desfecho do processo.

“Foi feita justiça!”, afirmam os Santamaria, garantindo que o assunto foi tratado “nas instâncias próprias” e resolvido “com determinação, verdade e serenidade”.

O grupo recorda que sempre acreditou que a situação seria ultrapassada e considera que a decisão judicial confirma a importância de defender aquilo que entende ser justo.

“Esta decisão confirma aquilo em que sempre acreditámos, de que vale sempre a pena defender o que é justo. Sempre”, pode ler-se no comunicado.

Os Santamaria deixaram ainda uma mensagem de agradecimento aos fãs que acompanharam o processo, destacando o apoio recebido durante o período em que estiveram impedidos de cantar os temas.

“A todos vós, que nos acompanharam neste período com uma compreensão e um carinho que jamais esqueceremos, o nosso mais profundo e sentido agradecimento”, escreveram.

A banda afirmou que a força dos seguidores foi essencial nos momentos mais difíceis e considerou que esta vitória pertence também ao público.

“‘Eu sei, tu és’ e ‘Não dá p’ra viver sem ti’ voltam a ser de todos, como sempre foram”, sublinharam os Santamaria, acrescentando que esperam voltar a interpretar as músicas “já no próximo concerto”.

De recordar que o conflito terá surgido na sequência da morte de Tony Lemos, em 2020. Tony Lemos, irmão da vocalista Filipa Lemos e um dos fundadores do grupo, esteve ligado à criação e produção de vários temas dos Santamaria. Alguns órgãos de comunicação social avançaram que existiria um diferendo relacionado com direitos e gestão de obras musicais envolvendo a viúva legal de Tony Lemos.

A situação tornou-se pública em junho de 2026, depois de os Santamaria terem atuado no arraial do Campo Pequeno, em Lisboa, sem interpretarem “Eu sei, tu és”. Parte do público reagiu com desagrado e a banda acabou por explicar que estava impedida de cantar o tema em público devido a razões externas ao grupo e que estavam a ser resolvidas por via judicial.

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