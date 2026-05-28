Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Salman Rushdie regressa à ficção com O Último Instante – Um Quinteto de Histórias, obra que chegou às livrarias a 26 de maio, com tradução de J. Teixeira de Aguilar. O livro reúne os primeiros contos escritos pelo autor depois do violento ataque de que foi vítima, em agosto de 2022, que o deixou cego de um olho.

A nova obra apresenta cinco histórias centradas na vida, na morte e no “último instante” da existência humana, atravessando os três países onde Rushdie desenvolveu a sua carreira literária: Índia, Inglaterra e Estados Unidos da América.

Em “No Sul”, o escritor acompanha a relação conflituosa entre Júnior e Sénior, dois homens idosos confrontados com uma tragédia privada em plena calamidade nacional. “A Música de Kahani” acompanha uma jovem prodígio musical oriunda dos arrabaldes de Mumbai, retratados em Os Filhos da Meia-noite, que utiliza os seus dons mágicos para destruir a família rica do marido.

Já em “Atrasado”, o fantasma de um académico de Cambridge procura vingança através da ajuda de uma aluna solitária. “Oklahoma” acompanha um jovem escritor envolvido numa rede de mentiras ao tentar descobrir se o seu mentor morreu ou simulou a própria morte. Por fim, “O Velho da Praça” surge como uma parábola contemporânea sobre a liberdade de expressão.

Ao longo da obra, Rushdie reflete sobre temas como a mortalidade, o legado, a identidade e a forma como cada pessoa enfrenta o fim da vida.

A publicação tem sido elogiada pela crítica internacional. O Independent destaca que, “aos setenta e oito anos, Rushdie continua a publicar obras de grande impacto”. Já a Publishers Weekly refere que as histórias “cantam”, explorando o legado e a morte, enquanto a The New Yorker classificou o livro como “um dos melhores do ano”.

O lançamento de O Último Instante coincide também com a presença do escritor no Porto, entre 26 e 30 de junho, para participar na primeira edição do festival Babell.

Salman Rushdie é autor de uma vasta obra literária, onde se destacam títulos como Os Filhos da Meia-Noite, vencedor do Prémio Booker em 1981, Vergonha, Os Versículos Satânicos, O Último Suspiro do Mouro e Quichotte. Ao longo da carreira, recebeu vários prémios literários internacionais e, em 2007, foi agraciado com o título de Cavaleiro por serviços prestados à literatura. Em 2023, foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do ano pela revista Time.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.