Depois de mais de quatro décadas a assinar algumas das páginas mais marcantes da música nacional, Rui Veloso continua a reinventar a forma como se apresenta ao vivo, apostando em novas linguagens e formatos que realçam a essência das suas canções. Nestes concertos, o músico sobe ao palco acompanhado pelos guitarristas Alexandre Mania e Eduardo Espinho, num diálogo instrumental que evidencia a riqueza melódica e emocional do seu repertório.

O formato de trio de guitarras, despojado e próximo, centrado na palavra e na interpretação, permite revisitar temas que atravessam várias gerações — dos clássicos que marcaram o início da sua carreira às canções que se tornaram parte da memória coletiva do país. A configuração de palco 360.º reforça essa proximidade, colocando o público em redor do artista e criando um ambiente envolvente, pensado para ouvir cada detalhe, cada respiração e cada história.

Com uma carreira iniciada em 1980 com o emblemático Ar de Rock, Rui Veloso afirmou-se como um dos nomes mais influentes da música portuguesa, autor de uma obra que cruza rock, blues e tradição popular com uma identidade singular. Ao longo dos anos, construiu um legado que inclui colaborações com nomes lendários como B.B. King, Eric Clapton ou Bonnie Raitt, sem nunca perder o vínculo às raízes que o tornaram um dos artistas mais queridos do público português.

Estes dois concertos representam uma oportunidade rara para reencontrar Rui Veloso num registo íntimo e emocionalmente direto, onde a simplicidade e a força das guitarras dão nova vida a canções que fazem parte da história da música em Portugal.

Os bilhetes já se encontram à venda para Lisboa e para o Porto.

