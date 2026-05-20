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A produção revisita o episódio do beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante a cerimónia de entrega de medalhas, analisando o impacto do caso no futebol, na política e no debate sobre consentimento e abuso de poder. Segundo a descrição do documentário, o episódio transformou-se num dos mais analisados do desporto mundial e desencadeou uma crise internacional.

O documentário recorre a imagens de arquivo e inclui testemunhos de várias figuras do futebol espanhol. Entre os depoimentos estão os de Jenni Hermoso, que relata o impacto pessoal e emocional do caso, e das internacionais espanholas Alexia Putellas e Irene Paredes, que contextualizam o ambiente vivido dentro da seleção e a solidariedade demonstrada após o incidente.

A produção inclui ainda intervenções de personalidades ligadas ao futebol espanhol, como Verónica Boquete, abordando a dimensão institucional e cultural do caso.

Para além da polémica em torno do episódio, “Rubiales vs Hermoso – The World Cup Kiss” acompanha também o impacto mediático e judicial que se seguiu, num processo que expôs tensões dentro da Federação Espanhola de Futebol e abriu um debate global sobre abuso de poder no desporto.

O documentário estreia a 3 de junho, às 20h00, no TLC, estando também disponível na HBO Max.

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