Atualmente em rodagem, o filme conta com Rita Blanco e Joaquim Monchique nos papéis principais, interpretando os guardiões dos tradicionais Casamentos de Santo António, que lutam para manter viva uma tradição prestes a ser reinventada. O elenco completo, que contará com nomes do cinema português e internacional, será anunciado em breve.

O argumento foi escrito por Ruben Alves em parceria com o espanhol Fer Pérez (“Kiki, o Amor Faz-se”; “Arde Madrid”), numa colaboração que pretende refletir uma Lisboa em constante transformação — onde o amor e a amizade convivem com o ritmo moderno da cidade.

Com estreia marcada para o verão de 2026, “Santo António, o Casamenteiro de Lisboa” será distribuído pela NOS Audiovisuais e fará história como o primeiro filme português a ser lançado em exclusivo no Disney+ em Portugal, após a exibição nos cinemas.

“Ao filmar em Lisboa, quis criar uma comédia da vida, onde o caricato se entrelaça com a ternura, e o amor surge nos lugares mais inesperados. É, acima de tudo, uma celebração desta cidade incrível, em constante transformação, mas que mantém a sua essência única e inalterável”, afirmou Ruben Alves, em comunicado.

Produzido pela Blablabla Media e Comba Films, o projeto conta com o apoio do Disney+, Turismo de Lisboa, Instituto do Cinema e do Audiovisual, Programa MEDIA – Europa Criativa, Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, Câmara Municipal de Lisboa e NOS Audiovisuais.

Com esta nova produção, Ruben Alves reafirma-se como um dos realizadores mais influentes do cinema português contemporâneo, num regresso aguardado que promete conquistar o público com uma comédia romântica à lisboeta.

