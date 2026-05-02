Rooster está a conquistar uma legião de fãs e o truque é só pôr o foco naquilo que nos embaraça mais. Todos nos conseguimos identificar com um desajeitado Greg Russo que só quer ver a filha feliz. A série retrata as relações humanas e as situações embaraçosas do quotidiano e é essa simplicidade que faz dela um sucesso.
O melhor de Rooster é ser cringe, como se o nosso pai andasse na universidade connosco
2 mai 2026 08:06
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- MadreMedia · Atualidade · 26 abr 2026 20:06
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