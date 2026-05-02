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“Rooster” é a série de comédia dramática do ano? Não. “Rooster” é a série de comédia dramática que precisávamos este ano? Com toda a certeza. A HBO Max traz-nos uma série que cumpre todos os critérios para nos colar ao ecrã e ficar a desejar por mais, não é por isso de estranhar que seja a série de comédia mais vista numa década na plataforma de streaming.

Bill Lawrence, que já nos deu Ted Lasso, Shrinking e Scrubs, pede-nos para navegar num primeiro episódio sem saber muito bem para onde vamos. E quando chegamos ao destino é aquilo a que nos habituou: um personagem principal, desajeitado, mas adorável, patético e encantador, inteligente e estranho. Neste caso protagonizado por Steve Carell, que regressa a um registo de humor emocional que lhe é tão confortável.

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Steve Carell é Greg Russo, um escritor de bestsellers de ação e aventura conhecidos por um protagonista fictício chamado “Rooster”, uma espécie de herói idealizado dos seus livros. Apesar do sucesso profissional, Greg Russo está numa fase de estagnação pessoal, marcada por um divórcio e por preocupações com a vida da filha Katie.

Greg Russo é o tipo de escritor que costuma ser gozado pelas chamadas universidades liberais de prestígio e, por isso, a sua vida sofre uma reviravolta quando é convidado para dar uma palestra numa onde a filha, Katie, é professora. É nessa visita que é confrontado com a evolução exagerada e militante da juventude woke, com a recusa em evoluir e mudar do conservadorismo e com a sua inadaptação a esse mundo.

Katie, interpretada por Charly Clive, está a atravessar uma fase de colapso emocional e profissional, depois do casamento ter terminado de forma traumática por o marido, Archie (Phil Dunster) a ter traído com uma aluna. Ao ver a vida da filha em crise, Greg decide ficar mais tempo no campus e aceita um lugar temporário como escritor residente, o que o coloca no centro daquela vida universitária e no centro da vida da filha.

Aos 60 anos e longe do mundo académico, Greg Russo não estava preparado para os códigos e os limites sociais modernos. Sendo as suas boas intenções, constantemente transformadas em gaffes e mal entendidos. O universo de Roster combina a sátira ao ambiente académico woke e ao conservadorismo toxico, criando momentos de tensão social entre as duas realidades.

O desconforto de Greg Russo traduz-se numa série leve e confortável, mas que ao mesmo tempo nos deixa vulneráveis quando entramos na relação entre Greg e Katie e na relação entre Greg Russo e o aspiracional Rooster.

A HBO Max destacou que os primeiros episódios desta caricatura da vida moderna atingiram cerca de 5,8 milhões de espectadores só nos Estados Unidos, tornando Rooster a estreia de comédia mais vista da HBO em mais de uma década. Este desempenho levou a plataforma a renovar a série para uma segunda temporada antes mesmo de a primeira estar concluída.